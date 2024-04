El PP acusa al PSOE de hacer un uso "electoralista" del problema del agua en el norte de Córdoba

La secretaria general del PP de Córdoba, Araceli Cabello, ha lamentado las declaraciones de la secretaria general del PSOE cordobés sobre la situación del agua que vive la zona Norte de la provincia. “El PSOE debería callar ante el problema del agua en el norte de Córdoba, no puede dar lecciones de nada, porque hemos llegado a esta situación por la dejadez y el uso electoralista que el PSOE hizo de este problema”, ha dicho.

“Mucho oportunismo en la oposición y ninguna eficacia cuando estuvieron en la gestión”, así ha definido Araceli Cabello la postura del Partido Socialista, que “solo quiere seguir confundiendo y tergiversando una realidad que todos conocemos. Si el PSOE hubiera hecho la conexión de La Colada en su día, no habríamos tenido que sufrir la falta de agua”.

Para Araceli Cabello, "la transparencia y el compromiso del PP con la zona han sido evidentes desde el primer día, y gracias a eso hemos ido conociendo los diferentes pasos y actuaciones que están llevando a cabo la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba. Es lamentable que el PSOE prefiera estar en la crispación, cuando tendrían que haber estado en la solución”.

Dice que fue el PSOE quien "ralentizó la solución"

Cabello ha dicho que fue el PSOE en la Diputación quien ralentizó la solución a este problema. “No quisieron responder a todos los ofrecimientos del Gobierno andaluz para poner en marcha soluciones a la potabilización del agua. Ante cada ofrecimiento, el PSOE dio la callada por respuesta y dejaba pasar los días buscando rédito electoral ante las elecciones. Fue con la llegada de un nuevo gobierno del PP a la Diputación de Córdoba cuando se han impulsado y llevado a cabo todas las actuaciones para conseguir potabilizar el agua. Y en ellos estamos, sin la ayuda ni del PSOE ni del Gobierno de Sánchez”, ha dicho.

La secretaria general del PP cordobés ha dejado claro que “el PP nunca ha puesto excusas, ha puesto soluciones y mucho dinero de inversión para solucionar el problema. Todavía estamos esperando que el Gobierno de Sánchez haga algo o envíe inversiones reales”.

Recuerda que el agua es de la CHG

La secretaria general del PP de Córdoba ha recordado que el agua de La Colada y de Sierra Boyera es de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, es decir, del Gobierno central que "hasta la fecha no ha hecho nada, ni ha puesto un solo euro, para ayudar a solucionar el problema".

“El PSOE y el Gobierno de Sánchez se empeñó en hacer unas obras de emergencia entre La Colada y Sierra Boyera que no han servido para nada, puesto que ya se sabía que el agua de La Colada no era buena para el consumo, descartando la conexión con Puente Nuevo”, ha dicho Cabello y ha añadido, “el PSOE utilizó el problema del agua de 80.000 vecinos del Norte para hacer campaña contra Juanma Moreno y contra el Partido Popular. En aquel momento no les importó la falta de agua. Y ahora Crespín vuelve a usar el tema con el horizonte de las elecciones europeas del 9 de junio. A Crespín y al PSOE solo les importa sus propios intereses”.