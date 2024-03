La plataforma por la sanidad pública de Puente Genil cree que la actual situación "aumenta la desesperación" de los pacientes

La Plataforma en defensa de la Sanidad Pública de Puente Genil ha protagonizado este lunes a mediodía una nueva concentración en el Paseo del Romeral, en la que ha vuelto a denunciar los problemas existentes en el municipio en el ámbito sanitario. Durante la lectura de su comunicado, una de las portavoces del colectivo, María del Carmen Díaz, ha insistido en las largas esperas que tienen que soportar los ciudadanos para obtener citar y asistir a las consultas, lo que “incrementa la desesperación y aumenta el agravamiento del estado físico de las personas”.

Díaz reivindicó la necesidad de mantener la presión ciudadana en forma de convocatorias periódicas de denuncia para tratar de frenar el “deterioro total” de la sanidad pública, lamentando al mismo tiempo “la indiferencia de la Consejería de Salud en su carrera por el desmantelamiento de los servicios públicos”, y culpando, igualmente, a la delegada territorial, María Jesús Botella, por “negar lo que está pasando”. Para la portavoz de la plataforma la política sanitaria de la administración autonómica se basa en aumentar "los gastos para la sanidad privada, trasvasando el dinero público a las empresas de este sector que se están lucrando, algo que está generando una brecha social entre quienes se pueden pagar seguros privados y quienes sufren las carencias de la sanidad pública".

Por su parte, Raimundo Suárez hizo una comparativa sobre sobre los datos asistenciales que registraba el Hospital de Alta Resolución Puente Genil en 2016 y la situación actual, “en la que da depresión ver lo que hay”. “Intentas pedir cita por Salud Responde y no hay manera, con lo cual no se entiende que se paguen a una empresa privada siete millones y medio de euros si luego no responde”. Suárez señaló que “con todas estas cifras, hay quien ha visto negocio y cuanto peor sea la atención primaria, mejor para los seguros privados”. “Hay 12 millones de españoles que ya tienen seguros privados, y todo contando con la ayuda de un Gobierno andaluz que está por la privatización”, añadió.