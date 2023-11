La empresa de iluminación artística de Puente Genil Porgesa vuelve a estar presente en unos de los eventos culturales con más repercusión del 2023.

En esta ocasión aporta creación artística e iluminación al mundo de la música, en un envento de primer nivel, al ser la encargada de iluminar uno de los eventos más significativos en el sector, como son los Premios Grammy Latinos 2023. Se trata de un proyecto de iluminación decorativa en un evento que por primera vez se organiza fuera de Miami para trasladarse a Sevilla.

La empresa pontana pondrá en marcha «un servicio integral, comenzando por el diseño de la iluminación y pasando por la fabricación, el transporte y el montaje, todo ello en estrecha colaboración con la organización, para garantizar el éxito del evento».

La instalación ha comenzado este miércoles en el espacio reservado para los Latin Grammy Person of the year y Latin Grammy Official Party y que se prolongará hasta la inauguración de la entrega de los premios, el 16 de noviembre.

El año pasado ya colaboró con la organización de Dior para llevar la luz a la presentación mundial en la Plaza de España de Sevilla de la colección de moda Crucero 2023. En aquel caso Porgesa decoró con una portada gigante, miles de bombillas dimerizadas, farolillos y todo lo requerido para hacer del evento algo irrepetible.