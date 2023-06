Medio Ambiente asegura que el gas emanado no contamina el aire de Fuente Carreteros

Fuente Carreteros sigue expectante ante la columna de gas que continúa ardiendo a 400 metros del núcleo urbano desde que hace dos semanas tuviera lugar la consabida explosión mientras se perforaba un pozo a 130 metros de profundidad en una finca de almendros. Hasta el momento, las autoridades locales no han recibido ninguna comunicación oficial estimando el tiempo que la llama podría estar activa.

Por tanto, en cuanto a la situación a día de hoy del fuego, no hay apenas novedades. En materia de seguridad, la última medida ha sido realizar un cierre perimetral de la zona con 900 metros de vallas, para evitar que la gente se acerque porque en los primeros días este fenómeno natural llamaba mucho la atención y se convirtió casi en un espectáculo, sobre todo por la noche con la presencia de numerosos curiosos, a pesar de contar con vigilancia personal.

El alcalde en funciones, José Manuel Pedrosa, pide a la ciudadanía que se respeten los límites de acceso a la zona del suceso. Sobre la investigación de la explosión comenta que se encuentra bajo secreto de sumario y no se conocen datos, recordando que las competencias corresponden a Sevilla porque el siniestro se produjo en suelo de Écija.

Calidad del aire

Por otro lado, el pasado lunes la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía estuvo haciendo mediciones en relación a la calidad del aire, cuyos resultados han arrojado cero emisiones en parámetros como CO2, CO, SO2, NO y NO2.

Desde el punto de vista técnico, quien arrojó un poco de luz sobre el suceso fue un vecino de Ochavillo del Río, Moisés Martínez, que atesora más de doce años de experiencia trabajando en yacimientos de gas, ocho de ellos en la extinta planta de gas de Fuente Carreteros.

El extrabajador de Noregas estuvo en Fuente Carreteros dos días después del suceso y más tarde emitió un comunicado en sus redes sociales aclarando, a su juicio, algunos aspectos. Señaló que el gas continuaba saliendo por su propia presión, a unos 10 o 12 bares, y que la llama funciona como un mechero, «por lo que no hay riesgo de explosión; la llama no sale de dentro de la tierra, el terreno no se va a hundir, el agujero no se va a agrandar… y no se va a apagar aunque se le echara agua, llueva, etcétera», apuntaba.

«La llama estará activa mientras haya presión de gas e irá mermando conforme vaya reduciendo la presión y agotándose la bolsa de gas». Martínez estimaba que podrían ser dos o tres meses, o incluso más. También afirmaba que es mejor que el gas arda a que se emita a la atmósfera: «Esto sí sería un peligro».

En relación a la vinculación histórica de Fuente Carreteros con el gas, José Manuel Pedrosa recuerda que en 1987 se realizó la primera prospección en el pueblo, descubriéndose una bolsa: «También durante unos días hubo una antorcha de gas ardiendo a través de un tubo, pero eso era una cosa controlada».

Más tarde se construyó un gaseoducto hasta la zona de la Fuente Las Pilas y una planta de producción de energía eléctrica que estuvo funcionando hasta 2014. «La empresa que la tenía la cerró no porque se agotara el gas, sería por otros motivos, quizá no le era ya rentable; en cualquier caso, está claro que esta zona es sensible y continúa habiendo gas».