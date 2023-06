El cementerio municipal de Pozoblanco acoge una de las fosas comunes más grandes de la provincia de Córdoba con represaliados de después de la Guerra Civil. Perfectamente documentada y ubicada, de momento la Ley de Memoria Histórica no ha llegado a esta fosa como sí ha ocurrido, por ejemplo, en la de Hinojosa del Duque, con trabajos de exhumación e identificación de restos humanos.

Ese momento no ha llegado a una fosa donde habría más de 300 víctimas, aunque no por falta de interés de familiares, que ya se han puesto en contacto con asociaciones memorialistas para iniciar los trabajos e intentar llegar al fin último. Así lo reconoció el presidente de la Asociación Los Pedroches por La República, José María Fernández, que avanzó que están en contacto con familiares no solo de la comarca, sino también de Albacete y Madrid.

Fernández expuso que «según la Ley de Memoria, las fosas deben de abrirse cuando una asociación o familiares lo demanden, aunque es un proceso largo porque hay que hacer un trabajo de documentación previo, que en parte ya está realizado. No debería de haber ningún problema, aunque hay que tener los pies sobre la tierra porque vemos lo que está pasando en otros lugares como Córdoba».

Aunque no precisó cuántas familias hay interesadas, lo cierto es que el interés por cerrar una historia que dura más de 80 años es evidente. Una de esas familias la componen los nietos de Pedro Fernández Calleja, una de las personas cuyos restos se encuentran en la fosa común de Pozoblanco. Familiares que esperan un reconocimiento silenciado durante mucho tiempo, al menos, «darle un lugar en su historia porque murió, como tantos otros, en el más absoluto anonimato con 30 años», explican algunos de sus nietos. Les gustaría, al menos, que se realizara un monolito con los nombres de quienes yacen en la esa fosa del olvido, otra, aunque valoran las posibilidades de una posible exhumación y por eso siguen todos los pasos necesarios para seguir en su lucha.