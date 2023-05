La Denominación de Origen Baena entregará el próximo día 18 en la plaza del Castillo de Zuheros la veintinueve edición de los Premios a la Calidad de la DO Baena. Una gala donde serán premiados los mejores aceites de la denominación de origen, así como una serie de entidades protagonistas en la difusión y promoción del AOVE. En esta edición será el programa de Canal Sur ‘Salud al Día’, y el Comité Olímpico Español. Roberto Sánchez, director del programa televisivo, y Carmelo Paniagua, presidente de la comisión de nutrición del COE, será los encargados de recoger el reconocimiento.

Durante el evento también tendrá lugar un hermanamiento de la DO Baena con la denominación de origen protegida de Jabugo. De esta manera, la entidad sigue apostando por unir lazos con las propuestas de calidad de otras entidades. Así, ya se han establecidos alianzas de diferenciación con otras entidades como la DO de Jamón de los Pedroches, el queso Manchego o el arroz de Valencia, DO Ribera del Duero o DO Montilla-Moriles, entre otros.

Ese mismo día también se dará a conocer las cooperativas y almazaras que han obtenido premio en esta convocatoria. El jurado lo presidió Javier Alcalá de la Moneda, presidente del consejo regulador, y estuvo compuesto por Plácido Pascual, jefe de panel del Laboratorio Agroalimentario de Córdoba; Isabel Albás Vives, primera teniente de alcalde, delegada de Turismo, Igualdad y Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba; Marián Aguilar Rider, delegada de Promoción, Cultura y Patrimonio Histórico, presidenta del IMAE y Orquesta de Córdoba. También, Francisco Carrillo, jefe del Panel Andaluz de Cata; Felipe Núñez de Prado, experto catador; Wenceslao Moreda Martino, científico titular del Instituto de la Grasa, CSIC y jefe de panel. Como secretario del jurado, José Manuel Bajo, secretario general de la DO Baena. Todos coincidieron en el alto nivel de calidad los AOVE y en la compleja decisión de tomar partido por las diferentes candidaturas en cada una de las categorías de Frutados Verdes, Frutados Verdes no amargos y Frutados Maduros.