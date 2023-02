El Equipo @ de la Guardia Civil de Córdoba ha detenido a una persona y ha investigado a otras cinco, como presuntas autoras de un delito de estafa mediante el modus operandi de uso de tarjetas bancarias robadas o uso fraudulento de sus credenciales. Los presuntos autores, informa la Benemérita en una nota de prensa, residen en las provincias de Córdoba, Huelva, Madrid y Barcelona. En las estafas consiguieron realizar cargos por más de 9.200 euros.

La investigación se inició en el mes de enero de 2023, tras tener conocimiento el Equipo @ de la existencia de una denuncia formulada en la localidad cordobesa de Rute, donde una mujer manifestó haber sido víctima de una estafa por cargos en su tarjeta de crédito durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022 por compras en comercios on line, que no había realizado ni autorizado y cuya tarjeta no había extraviado en ningún momento.

Para recibir las compras efectuadas, se utilizaba principalmente un domicilio de la localidad de Rute, "habiéndose realizado numerosas operaciones bancarias en estos tres meses". La Guardia Civil explica que para obtener la información financiera de la tarjeta, la presunta autora se habría valido de la confianza de la víctima, una persona mayor con problemas de movilidad que le había solicitado ayuda para realizar tareas domésticas.

Una exhaustiva investigación tecnológica

La investigación ha sido exhaustiva, con análisis de líneas telefónicas, correos electrónicos y datos de operaciones de compra en páginas web. Finalmente, se consiguió identificar a las auténticas personas detrás de estos hechos delictivos. Por ello, se logró detener a una mujer, principal sospechosa. También se investiga a un hombre, ambos de la provincia de Córdoba. Otras cuatro mujeres, españolas residentes en Madrid, Huelva y Barcelona están siendo también investigadas.

El Equipo @ de la Guardia Civil de Córdoba recomienda que "se mantengan a buen recaudo las tarjetas bancarias, protegiendo tanto su numeración como claves de acceso, para evitar este tipo de estafas por internet".

La mujer detenida, los cinco investigados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.