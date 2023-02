Los médicos de la Unidad de Gestión Clínica Palma del Río-Peñaflor, que abarca el centro de salud de Palma y Consultorio en Peñaflor, esperan respuesta de la administración y prevén que, tras una reunión con la gerencia del Distrito Sanitario, cita en la que se está trabajando, se recupere la normalidad. Este encuentro pasaría por fijar una hoja de ruta que responda a una necesidad provocada por la falta de profesionales en una zona considerada de difícil cobertura. Por otro lado, parece determinante que los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, desde sus delegaciones sanitarias, se han concentrado este jueves en la puerta del centro de salud palmeño señalando que llevarán a mesa sectorial las reivindicaciones específicas de esta zona.

Tanto en el centro de salud como en el consultorio ya se acusa un elevado porcentaje de casos que llegan por la puerta de Urgencias. Además, los dos pediatras de la unidad de gestión clínica han decidido atender sus consultas ante los casos de patologías respiratorias en la población infantil.

Desde UGT, Carmen Heredia puntualiza que desde el año 2019 Palma del Río tiene un 30% menos de médicos en su plantilla y lamenta que "no se dan contratos de larga duración, la administración no se quiere dar por enterada y hay demoras de la agenda de 15 días, no hay manera de coger cita". Sobre la huelga de los sanitarios de atención primaria señala que están perdiendo poder adquisitivo y la población está cansada.

Por su parte, Antonio Peña, de CSIF, exige al SAS que "cambie de rumbo y dignifique la atención primaria", y apunta que "hay que consensuar las necesidades de la población con las sanitarias con el fin de la calidad asistencial". Peña reivindica un replanteo de las funciones de los perfiles profesionales y retribuciones, "un marco atractivo para evitar la fuga de médicos". Peña lamenta que esta situación desvía pacientes a urgencias extrahospitalarias y hospitalarias.

Por último, José Antonio López Luque, de CCOO, pide a "la Junta de Andalucía que se siente a negociar el gran pacto que necesita la sanidad andaluza". También lamenta la carga administrativa de los sanitarios mientras suben los casos de agresiones a los facultativos.

Envío de dispositivos de apoyo

Los facultativos en huelga plantean, como salida a corto plazo, la posibilidad de movilización de dispositivos de apoyo a esta zona básica de salud, que son figuras ya existentes en otras zonas "posiblemente en mejores circunstancias", para evitar así el colapso de la atención sanitaria.

Los médicos en huelga reivindican la cobertura total de los profesionales médicos de la unidad, incluidos los médicos de apoyo necesarios para cubir salientes de guardia y faltas por enfermedad o días libres; limitación de carga de trabajo con un número máximo de pacientes que permita asumir la consulta con garantías de calidad y con un mínimo de 10 minutos por paciente; condiciones laborales atractivas y razonables, que pueden pasar por ofertar contratos de larga duración y mejoras salariales para atraer a los profesionales. "Necesitamos poder atender a nuestros pacientes en unas condiciones dignas, justas y humanas", afirman.

Vecinos que han apoyado a los médicos asistiendo a la concentración de los sindicatos afirman que "entendemos a los médicos, a pesar de que hay demoras en las citas de hasta 20 días y agendas cerradas", apostillando que "tendría que haber venido más gente a esta concentración". La convocatoria de los sindicatos ha contado con el apoyo de IU, Izquierda Andalucista y del PSOE.