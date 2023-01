La Diputación inicia el proceso para retomar la obra de la variante de Fuente Obejuna

La Diputación de Córdoba ha puesto en marcha el proceso para retomar la obra de la mejora de la circunvalación y la construcción de la variante Sur de Fuente Obejuna, unos proyectos presupuestados en 6,2 millones y que en una primera licitación le fueron adjudicados a la empresa Jícar, que desistió de los mismos tras iniciar la obra.

Este primer paso ha consistido en la aprobación por el Pleno de la institución provincial de la addenda al convenio que en su momento firmaron las tres entidades implicadas en el mismo, el Ayuntamiento mellariense, la Diputación provincial y Enresa. Este convenio recoge las obligaciones de cada una de las entidades, destacando que el montante total de todos los trabajos correrá a cargo de la empresa pública gestora de El Cabril.

La empresa adjudicataria en la primera licitación argumentó para no continuar los trabajos «una serie de circunstancias sobrevenidas que impiden actualmente (junio del 2022) la continuación de las obras en las condiciones planteadas en el proyecto de construcción». En concreto, la dificultad consistía en «la aparición de servicios afectados no valorados y, de otro lado, la aparición de elementos arbóreos de gran porte por debajo de la cota roja de la calzada, que no estaban contemplados en el proyecto». Ante esa situación, la empresa solicitó la redacción de un nuevo proyecto modificado con la inclusión de los elementos citados.

Ante tal petición el director de obra redactó un nuevo proyecto en el que se aprecia que «el importe de las obras adicionales superaría ampliamente el 20% del precio inicial del contrato», pero, al no dar la empresa adjudicataria su conformidad al modificado, se procedió a la resolución del contrato.

A partir de ese momento, se redacta un nuevo proyecto de «Mejora de la circunvalación de Fuente Obejuna», con un presupuesto total de 3.495.839 euros. La actuación se completa con la construcción de la variante sur del municipio, cuyo presupuesto es de 2.803.524 euros.

Los terrenos, los aporta el Ayuntamiento

El convenio firmado por el Ayuntamiento de Fuente Obejuna, la Diputación de Córdoba y Enresa recoge que la corporación local tiene como obligación poner a disposición de la Diputación los terrenos necesarios para acometer los trabajos, mientras que la Diputación se encargará de la redacción del proyecto, la licitación y la certificación de la obra. Además, la institución provincial se encargará de la financiación de todos los trabajos a realizar, que después serán abonados por Enresa, incluido el importe de las expropiaciones que sean necesarias. La Empresa Nacional de Residuos, en concreto, según se recoge en el convenio, tiene como obligación «financiar cuantas obligaciones económicas se deriven de la ejecución del presente convenio hasta un importe de 6.360.968 euros», pues al montante total de los trabajos se añade la cantidad abonada al anterior contratista por la certificación de obra final, previa a la rescisión de contrato, que era de 61.604 euros.

Carril bici paralelo a la vía principal

Entre las actuaciones que recoge el proyecto de mejora de la circunvalación figuran la creación de un carril bici paralelo a la vía principal, la mejora del acerado y del alumbrado y colocación de barandillas, además de talar árboles y desbrozar vegetación en algunos lugares. El proyecto tiene una parte urbana, que es la de la mejora de la circunvalación y otra externa, que es la construcción de la variante sur.

Tras este primer paso de la aprobación de la addenda por el Pleno de la Diputación, será necesario que hagan lo propio las otras dos entidades firmantes del acuerdo, es decir, el Pleno del Ayuntamiento de Fuente Obejuna y la dirección de Enresa. A partir de ese momento se podrá iniciar de nuevo la licitación de los trabajos.