La junta local del Partido Popular de Rute ha propuesto a David Ruiz Cobos como candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales del 28 de mayo. Se cumplen así las directrices del partido de presentar los distintos candidatos a comienzos de este 2023, como ya avanzó el propio presidente provincial, Adolfo Molina en el comité cordobés del PP celebrado el pasado mes de diciembre en Rute.

David Ruiz acumula una larga experiencia en la política municipal, donde ha sido candidato y concejal popular desde 2011. Ahora la junta local de su partido ha ratificado su elección como candidato a la alcaldía a las próximas elecciones del 28 de mayo. "Tengo ganas y fuerzas para afrontar este nuevo reto con la misma ilusión que el primer día, y estoy convencido que ahora lo podemos conseguir. En 2019 nos faltó un puñado de votos para alcanzar la Alcaldía y desde ya me voy a dejar el alma para conseguir el apoyo de una gran mayoría de ruteños que quieren ver avanzar este pueblo como avanza Andalucía con Juanma Moreno", ha señalado David Ruiz.

"He aceptado el reto que me propone mi partido, ha sido una decisión muy pensada y que ha contado en el respaldo de mi familia. Quiero agradecer a mis compañeros de partido su confianza y me comprometo a trabajar por Rute con más ganas e ilusión que nunca", ha concluido el actual portavoz del PP en el Ayuntamiento ruteño.