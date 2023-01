Izquierda Unida Puente Genil ha pedido al equipo de gobierno la convocatoria y celebración urgente de la Junta Local de Seguridad para abordar el repunte de la criminalidad en el municipio, así como los recientes casos de robo con agresión en viviendas de aldeas y urbanizaciones.

A juicio de IU, «no son sólo las estadísticas las que hablan, está habiendo robos en empresas, comercios y en viviendas de personas que son agredidas violentamente por asaltantes, y hay que exigir un refuerzo a la Delegación de Gobierno para dotar de más efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como comprobar si se están dedicando todos los recursos necesarios por parte del Ayuntamiento».

Asegura la coalición que la sensación de inseguridad se incrementa, «hemos tenido casos de agresiones en Navidad, no se cumple con el derecho al descanso de los vecinos, ha habido agentes de la Policía Local agredidos y hay que preguntarse si se puede garantizar siquiera la seguridad de la propia patrulla». Y a esto se suman, siguen explicando "estos robos violentos en empresas y domicilios".

Afirma la coalición de izquierdas que "la gente no percibe la presencia policial en la calle, pero es que ni los propios policías se sienten seguros, y sus representantes ya han denunciado públicamente la falta de dotación de efectivos y la saturación de trabajo por la insuficiencia de los mismos".

Izquierda Unida cree que "no basta con pedir tranquilidad a la ciudadanía, lo que alarma son los casos de violencia y robos que se conocen y se repiten, y la constatación de que no se están poniendo todos los medios disponibles para evitarlos. Mirar para otro lado y negar la realidad no ayuda a evitar la inseguridad ciudadana".