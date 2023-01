El equipo de gobierno de Baena critica que el proyecto de parque temático quede fuera del PFEA

Ramón Martín, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Baena, ha dado a conocer las inversiones que se van a llevar a cabo con el PFEA 2022-23. Aunque el también primer teniente de alcalde comenzó lamentado que no se haya aceptado el proyecto de parque temático que presentaron. Explicó que estaba proyectado en Ronda Norte, en unos terrenos municipales. Un parque para hacer escalada, tirolina, contaba con un lago que «asumía el agua de las mismas laderas, pero desde la comisión técnica, no sabemos los motivos, decidieron que este proyecto no encajaba con el tema medioambiental». Añadió que desde el «desconocimiento fueron capaces de decir que esto no era interesante para Baena». Ante esto, decidieron presentar el proyecto de Ladera Sur que estaba previsto en el presupuesto de 2023.

Ramón Martín informó de que el PFEA asciende a 1.547.183 euros, con 548 peones, 58 oficiales de primera y que se hará en tres apartados. La primera será Ladera Sur con una inversión de 1,2 millones, donde se acondicionarán nuevas sendas peatonales, se hará una recuperación medioambiental, ya que «el último verano la zona sufrió incendios intencionados», se mejorará el pavimento de los acerados, se acondicionará para el trasporte, se instalarán bancos y miradores. También se acometerán labores de limpieza y reforestación, mejora de viales y se dotará de mucha iluminación. En la segunda intervención se instalará un parque biosaludable en el polígono de Quiebracostillas, en la zona conocida como las Torrontelas, donde se acondicionará arbolado, paseos, algunos juegos, caminos, fuentes, iluminación y bancos. El tercer proyecto se llevará a cabo en Albendín con el acondicionamiento para la zona perimetral del campo de fútbol, cunetas y caminos, además de plantar arboleda. Por su parte, la alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda, añadió que las obras del PFEA se reanudarán a finales de enero o principio de febrero. Destacó que el proyecto integral de Ladera Sur será «una actuación en una gran superficie muy degradada debido a la falta de actuación durante muchos años» y que va a cubrir una demanda muy necesaria. Sobre el proyecto de parque temático, la alcaldesa lamentó «todas las piedras y dificultades que nos han puesto» y afirmó que se abordará «con distintas actuaciones que podamos acometer». Presentan los cuatro minipuntos limpios Por otro lado, Juan José Castro, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Baena, en compañía de la alcaldesa, Cristina Piernagorda, dio ayer a conocer la ubicación de los nuevos cuatro minipuntos limpios. Tres de ellos se han instalado en la entrada del polideportivo, en la calle Juan Ocaña y en la plaza Vieja. El cuarto está en Albendín, en la calle Luque, al lado del parque. Castro detalla que sirven para la recogida de pequeños utensilios como pilas, baterías, cámaras de fotos, residuos de ordeadores, móviles, cargadores, bombillas y cartuchos de tinta. «Pequeños residuos que muchas veces no sabemos dónde depositarlos y tanto contaminan». La inversión es municipal y ha sido de 10.000 euros. La alcaldesa pidió que se haga un uso responsable de estos mini puntos para «cuidar entre todos la ciudad». Además, durante el mes de diciembre se ha llevado a cabo una campaña de concienciación de limpieza urbana.