La alcaldesa de Palma del Río, también secretaria de general del PSOE en la ciudad, Esperanza Caro de la Barrera, y la parlamentaria socialista Ana Romero, han reclamado este martes al PP que “no engañen a los palmeños”, en alusión al anuncio hecho por la delegada territorial de Salud, María Jesús Botella, de que en la primera semana de noviembre abre el hospital.

Caro de la Barrera ha indicado que “después de dos años de haber finalizados las obras, abre el edificio con el traslado de cinco especialidades que ya se atienden en el Centro de Salud”. En el mismo sentido, se pronuncia Romero diciendo que “es una trampa, vienen a abrir las cinco especialidades que ya existen en el Centro de Salud, un complejo hospitalario es mucho más”, añadiendo que “el hospital palmeño es un complejo para 40.000 vecinos de la zona, queremos un calendario de apertura serio”. Caro de la Barrera, además, reclama conocer el plan funcional del centro sanitario. Recuerda que son 20 especialidades, 20 habitaciones y 5 salas quirúrgicas, manifiesta que “se supone que será el plan funcional”.

Por otro lado, subrayan que en el portal de contratación del SAS el pasado 13 de septiembre en equipamiento para el hospital palmeño la inversión era de 1,8 millones, un 60% del proyecto. En cuanto a los profesionales que van a atender este centro hospitalario, indica que “al ser los profesionales de Reina Sofía, se trata de desvestir un santo para vestir otro”.

Por otro lado, como alcaldesa lamenta que no tuvo conocimiento de la visita de la delegada de Salud el pasado 28 de septiembre, afirma que “es deslealtad institucional” y añade que ya ha enviado tres cartas, desde Alcaldía, a la Consejería de Salud y que tras la visita de la delegada de Salud ha sido citada el 10 de octubre.

En cuanto a la Atención Primaria, Romero afirma que la gestión sanitaria es “caótica”, alude a la derivación de pacientes a la privada, señalando que “casi dos millones de andaluces han tenido que concertar un seguro privado”. Igualmente, manifiesta que “las listas de espera en atención primaria están colapsando el servicio de urgencias”. En cuanto a la atención primaria, Caro de la Barrera, puntualiza la falta de profesionales en el centro de Salud palmeño y que han tenido que limpiar los exteriores ante quejas de vecinos. No duda al decir que “nuestra atención primaria está agonizando” y se dirige a Moreno Bonilla señalando que “si quiere a los andaluces, no imite a su compañero Ayuso, no se cargue lo público”.