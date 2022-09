La corporación municipal de Palma del Río en pleno, con el voto a favor de PSOE, PP, IU, concejal no adscrito, y la abstención de Cambiemos Palma, ha aprobado una modificación de crédito por la que se va a acometer el cerramiento de la pista deportiva del Ferrobús, la alcaldesa, Esperanza Caro de la Barrera, precisa que “se va a convertir en un pabellón”.

También se ha dado a conocer en el último pleno que van a emprender mejoras en la Casa de la Cultura y se va a dotar de mobiliario y arreglo en exteriores el Séneca. Se trata de una inversión de algo más de 400.000 euros que facilita la baja de la obra de la nueva biblioteca pública municipal. La alcaldesa, Esperanza Caro de la Barrera, explicó que “la biblioteca estaba enmarcada en la Edusi con fondos europeos, ante el riesgo de no cumplir con los plazos establecidos, se ha dado de baja el proyecto y la financiación se reinvierte”.

Desde la bancada del PP, ante la paralización de la obra de la biblioteca se apuntó que en las adjudicaciones prime la calidad frente al ahorro económico. La primera edil respondió que “no ha sido el caso de baja temeraria”, añadiendo que “aplicamos la Ley de Contrato de 2017 que deja mucho que desear, aprobada por el gobierno de Rajoy”.

Obra de la biblioteca

En cuanto a la obra de la biblioteca, en un edificio que iba a albergar una nueva iglesia en la barriada del V Centenario, Caro de la Barrera ya indicó que “la construcción se ha paralizado de forma unilateral por la empresa desde hace meses, pidieron un reequilibrio económico que ha sido inviable según informe técnicos”. Igualmente, subrayó que se trata de un proyecto que se contempló en fondos europeos, y que tras aprobación del gobierno central, previa petición del ayuntamiento, el fondo destinado a la biblioteca se reconduce a otras proyectos. De esta forma, la modificación de crédito financiado con bajas se destina a las acciones aprobadas por el pleno.

Por otro lado, la alcaldesa informó de que, mediante un decreto el camino La Mallena, un tramo de 3,5 kilómetros, se va a arreglar acogiéndose al Plan de Mejora de Caminos Rurales, Plan Itinere Rural de la Junta de Andalucía.

Francisco Acosta Rosa

En esta sesión plenaria, se tomó conocimiento de la renuncia de Francisco Acosta Rosa, nombrado delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, edil en la corporación desde las últimas municipales, y también de otros movimientos en las filas del grupo municipal tras la propuesta del PP Palma del Río de Matilde Esteo Domínguez de candidata a la alcaldía para las próximas municipales. Esteo pasa a ocupar la portavocía del grupo y Antonio Ramón Martín , hasta el momento al frente de este grupo, pasa a ocupar el puesto de portavoz suplente.

Una moción presentada desde las filas del PSOE, Izquierda Unida y el concejal no adscrito Santiago Salas, exigiendo a la consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía que dote del personal que está establecido al centro de salud de Palma del Río y la puesta en marcha inmediata del hospital de Palma del Río con el plan funcional establecido desde un principio, levantó un enconado debate sobre la sanidad pública, que finalizó con el voto a favor de todos los grupos, PSOE, IU, Cambiemos Palma y concejal no adscrito, no estaba en la sesión plenaria C,s, y el voto en contra del PP.

En cuanto a las consultas cubiertas en el centro de salud, son 13 consultas, PSOE y PP no manejan los mismo datos de cobertura en cuanto a profesionales que cubren la atención primaria en la ciudad.

Hospital de Palma del Río

Sobre el hospital, tras el anuncio de la delegada territorial de Salud y Consumo, María Jesús Botella, de su próxima apertura en la primera semana de noviembre, el portavoz del PSOE, José María Parra, no dudó en afirmar que “se trata de la apertura del edificio”. También denunció que “la delegada anunció la apertura sin citar a la alcaldesa, es deslealtad institucional”, al mismo tiempo, que recordó que el ayuntamiento ha invertido desde las arcas municipales 1,5 millones de euros en el centro hospitalario, aludiendo a los terrenos.

Parra agregó que “no se va a abrir un hospital, se trasladan las especialidades del Centro de Salud, pedimos que se abra el hospital”. La portavoz de Cambiemos Palma, Valle Alfaro, expuso que “estamos a favor de que se abra el hospital, pero que se cuide al 100% el Centro de Salud”, reivindicando la atención primaria y la figura del médico de familia. Ana Ramos, IU, ponía sobre la mesa que “hay que frenar la privatización y el deterioro de la sanidad pública”, y el concejal adscrito, Santiago Salas, pedía que “nos den fecha real de la apertura del hospital al completo”.