El hospital de Palma del Río abrirá abrirá en noviembre con 5 especialidades

Las especialidades de oftalmología, salud mental, rehabilitación, ginecología y obstetricia, consultas que ya se prestan en el colindante centro de salud de Palma del Río, y los servicios de gimnasio, laboratorio y radiología pondrán en funcionamiento en la primera semana de noviembre el nuevo hospital de alta resolución. Así lo anunció este miércoles la delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, María Jesús Botella, que detalló un presupuesto en equipamiento de algo más de tres millones de euros.

Botella precisó que la unidad de radiología es «muy completa», detallando que cuenta con rayos convencional, mamógrafo, ecógrafo, TAC y ortopantomógrafo. Las partidas de esta inversión, según presentó la delegada de Salud en la puerta del centro hospitalario, incluyen 794.000 euros en mobiliario, incluido el clínico; 909.000 euros para electromedicina, 371.000 euros para obras de reforma en el área de salud mental, 302.000 en equipos informáticos y 636.000 euros para equipos de servicios como laboratorio, fisioterapia o rehabilitación, y también para especialidades, entre ellas las de inminente apertura como oftalmología, y para otras que se abrirán de forma progresiva, según Botella, como cardiología, otorrinolaringología, urología, neumología o urología. De esta forma, la delegada de Salud dio a conocer el resto de la cartera de consultas del hospital, del que se había anunciado una revisión del plan director como centro adscrito al hospital Reina Sofía de Córdoba.

La responsable de la Consejería de Salud en Córdoba recordó que habían anunciado una apertura escalonada de este centro sanitario. De acuerdo con ello, tras las diferentes especialidades se acometerá la puesta en marcha de urgencias, tanto el circuito adulto como pediátrico, y que para finalizar se abrirá el bloque quirúrgico. En cuanto a la sala de hospitalización polivalente, según Salud permitirá la atención en el hospital de día médico y posteriormente también quirúrgico, así como observación de urgencias e ingresos de corta estancia.

La obra finalizó en noviembre del 2020 y su apertura se anunció para el primer semestre de este año

Por otro lado, Botella, pese a no negar que se había anunciado la apertura del hospital de alta resolución para el primer semestre de este año, argumentó la demora señalando que «no ha sido por falta de voluntad política», «la obra finalizó en noviembre del 2020, tenemos que hacer memoria y no olvidar que hemos sufrido una pandemia, la falta de abastecimiento de materiales, sin olvidar que no hemos tenido presupuesto en el 2022, de ahí las elecciones andaluzas».

Igualmente, la delegada manifestó que se trata de un proyecto «por el que Palma lleva luchando mucho tiempo para que sea una realidad, desde principios de este siglo», y subrayó que la Consejería de Salud y el SAS no han dejado de trabajar desde que finalizaron los trabajos de construcción. Han sido, dijo, «23 meses trabajando por el equipamiento del hospital, han sido muchos expedientes para la contratación de mobiliario y equipamiento; dotación de personal y el cálculo del presupuesto anual de funcionamiento». Este pasado mes de junio, a raíz de una moción del PSOE pidiendo la puesta en funcionamiento del hospital, se aprobó en el pleno palmeño con el voto del concejal no adscrito, Cs, Cambiemos Palma, IU y PSOE, y la abstención del PP. Desde las filas populares se habló de un coste anual de funcionamiento que ronda los 14 millones de euros, gastos corrientes y personal.

El nuevo hospital dará cobertura a casi 36.000 habitantes de cuatro municipios El hospital palmeño estará adscrito al regional Reina Sofía en la capital y dará cobertura a 35.762 habitantes de los municipios de Palma del Río, Almodóvar, Posadas y Hornachuelos. La mayor parte de la población reside en Palma, con 20.910 habitantes, según datos del INE a 1 de enero del 2021.

El centro se ha construido sobre una parcela de 30.000 metros cuadrados y cuenta con una superficie de 9.476 metros cuadrados. Dispondrá de 20 consultas para atención especializada, cinco para atención urgente, 20 habitaciones de hospitalización, ocho puestos en observación, ocho de cirugía mayor ambulatoria y dos quirófanos, y en el exterior 368 plazas de aparcamiento y un helipuerto.

El cronómetro para la construcción del hospital se puso en marcha el 1 de agosto del 2017, cuando el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó la inversión de 14,7 millones para la contratación de las obras. El PSOE, por su parte, mantiene que el compromiso de la Junta fue en febrero del 2008, y desde entonces se buscaron terrenos, gestión urbanística del suelo, firma de un convenio entre el SAS y el Ayuntamiento, donde este se comprometía a la urbanización de los terrenos y la Junta a la construcción. Se redactó el proyecto y el equipamiento sanitario se enmarcó en el programa operativo Feder Andalucía 2014-2022, hasta llegar al 2017, cuando se aprobó la inversión para la obra, que se adjudicó a OHL.

En esta última etapa, una inversión municipal asumió la acometida eléctrica, se anunció la revisión del plan funcional y se dieron las fechas de apertura.