La Red Andaluza de Teatros Públicos llevará espectáculos de teatro y danza a los municipios de Lucena, Montoro, Peñarroya-Pueblonuevo. Este programa pertenece a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, y está gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

El viernes 30 en la Plaza Nueva de Lucena a las 19:00 horas, se podrá disfrutar de Dioses y monstruos de la compañía La Escalera de Tijeras e Hiperbólicas Producciones. Esta producción cuenta como Ares, poseído por su necesidad de sembrar el terror, intentará llevar el caos y la destrucción al mundo terrenal. Para ello atravesará el inframundo y liberará a los más temidos seres, a los monstruos más crueles de su prisión en las profundidades abismales del Tártaro, y volver a bañar el mundo con el miedo y la confusión de los que se alimenta su poder.

Pero la poderosa Atenea no se quedará impasible ante esta abominación y de nuevo abandonará el Olimpo, empuñando su lanza y acompañada por sus tótems y mitológicos guerreros, para enfrentarse una vez más a su hermano, a la destrucción y la oscuridad con la luz de la inteligencia como mejor arma. Atenea, junto a Hércules, Perseo y sus dos guerreros equinos harán frente por las calles de cualquier ciudad a Ares, Medusa, Cíclope y Minotauro a través de disciplinas como la danza, la interpretación, las acrobacias aéreas, los equilibrios y los zancos, caracterizados con un vestuario onírico de dioses y mitología, elaboradas caracterizaciones y una potente banda sonora original.

También el 30, en el Teatro Municipal Miguel Romero Esteo de Montoro, a las 20:30 horas, Silencio Danza interpretará Las Furias. Este espectáculo muestra la cólera de Las Furias que se ha despertado en pleno siglo XXI. Su aliento es el calor de un infierno lleno de brujas, arpías, féminas vengativas que se levantan en armas contra una sociedad patriarcal. Marcada la piel con el sentimiento de culpa, con el estigma incluso del no saber amar, ‘Las Furias’ han vuelto del infierno para vengar la historia de la mujer. Este trabajo suponen una revisión del rol que la mujer ha venido cumpliendo a lo largo de la historia. Vista siempre a través de los ojos del hombre, esta nueva propuesta pretende marcar un giro en la producción de la compañía.

Y el sábado 1 de octubre, a las 20:30 horas, en la Casa de la Cultura de Peñarroya-Pueblonuevo, se verá Barbados, etcétera de Fila 5 Producciones. Esta obra plantea la cuestión: ¿Qué es una pareja, más allá del pasado que les une? Un historia que explica cómo ambos han llegado hasta aquí. Pero esa historia no está escrita en piedra; es móvil, es variable. Para sobrevivir como pareja, tienen que ser capaces de contar su historia. Pero, ¿qué pasa si esa historia es borrosa o no coincide? El presente cambia el pasado. Dos actores narran la historia de una pareja. A veces, se ponen de acuerdo. Lo hacen con humor, con extrañeza, con gozo. Juegan. Otras veces, se contradicen, inventan, oscurecen, mienten. A veces, son la pareja; otras, no. Ellos son, a su vez, otra pareja. Con su parte de combate, con su parte de aventura, con su parte de amor.

La Red Andaluza de Teatros Públicos es un proyecto que atiende las demandas del sector profesional de las artes escénicas y musicales, y las sugerencias de los municipios andaluces. Esta iniciativa nace con el fin de apoyar a la programación de los espacios escénicos municipales para fomentar el tejido empresarial y creativo de la comunidad.