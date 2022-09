A instancias del PSOE e IU que se adhirió a la propuesta, el Pleno de septiembre de Puente Genil aprobó anoche «trasladar, nuevamente, a la Consejería de Salud y Consumo el rechazo total de pueblo de Puente Genil por la supresión del servicio de ambulancia de traslado de Urgencias en Aguilar de la Frontera, que afecta a la calidad del servicio en nuestro municipio, y a que reconsidere su decisión». Ciudadanos y PP también se unieron a la moción .

Sergio Velasco, portavoz del PP, explicó que «no estamos de acuerdo en algunas cuestiones de la exposición de motivos» y manifestó que «en el sur de la provincia había 6 ambulancias DCCU y se ha pasado a 17». En definitiva, «son las ambulancias que atienden las urgencias graves, una de ellas en nuestro hospital, las que se han incrementado».

El portavoz del PSOE, José A. Gómez, agradeció los votos favorables pero rebatió a Velasco, y manifestó que «bien, bien no está el servicio, porque aquí en Puente Genil ha llegado a tardar una ambulancia hasta 50 minutos en atender a un enfermo de nuestra localidad, por lo que el servicio sí se ve mermado».

El alcalde, Esteban Morales, informó que este lunes en la Mancomunidad mantuvieron una reunión con trabajadores del servicio y alegan que «entre los no renovados también se incluyen médicos». Por lo que «me alarmé mucho, que lo que nos dicen es para asustarse , porque se refieren a asistencia sanitaria urgente y no urgente». El regidor local dio al Pleno la información que le trasladan los empleados afectados, quienes aseguran que «las ambulancias no tienen radiofrecuencia, ni las luces azules y son vehículos con más de 350.000 kilómetros».

Se acordó también «instar a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía a que sea diligente ante los incumplimientos denunciados por los trabajadores de la empresa de transporte sanitario del sur de Córdoba y actúe enérgicamente para que la concesionaria cumpla con la subrogación pactada y demás derechos laborales» y dar traslado del acuerdo a la Mancomunidad Campiña Sur y a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta.

En otro orden de asuntos, la concejala de Urbanismo. Verónica Morillo (PSOE), renunciaba a su acta como concejala. «Una decisión valorada y meditada y que tiene, como únicas razones, las de carácter personal y profesional»- dijo. Morillo manifestó que había dedicado casi 16 años de su vida a la política, «aunque sabiendo que sería una etapa que tendría un principio y un final y ha llegado el momento de ello». En su discurso de despedida dijo haber ejercido «el cargo lo mejor que he sabido y he podido, con el horizonte siempre puesto en mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Puente Genil, dejando en las bancadas de este salón de Plenos parte de mi corazón también».

El Pleno también acordó, por unanimidad, reconocer «por interés público local a la asociación de la tercera edad La Allanailla de Sotogordo, a la Asociación Agrupación Ornitológica Ornigenil, y a la Banda de Música de la Inmaculada y cederles un espacio municipal a cada una de ellas.