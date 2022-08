Más vigilancia de los patinetes y las bicis en Cabra

El Ayuntamiento de Cabra ha puesto en marcha en estos días una campaña especial de vigilancia de los patinetes, bicicletas y otros vehículos de movilidad personal por las zonas peatonales de la ciudad, para que sus usuarios se conciencien de cómo han de hacerlo de acuerdo con la legislación, según ha informado el delegado municipal de Seguridad y Tráfico, Guillermo González, junto al jefe accidental de la Policía Local, Ignacio Ávila.

Para ello, desde este pasado lunes hasta el próximo domingo 28, los agentes de la Policía Local van a intensificar la vigilancia y a concienciar a los usuarios sobre el uso responsable y adecuado en la circulación con estos vehículos y sobre las consecuencias que supone el incumplimiento de las normas que regulan su uso. Incidirán en la seguridad vial tanto de peatones como de conductores con el fin de prevenir accidentes de tráfico y garantizar los desplazamientos seguros, y se vigilará para ello el cumplimiento de la normativa.

El delegado municipal de Seguridad y Tráfico, Guillermo González, recordaba que el incumplimiento de las mencionadas normas contempla una serie de multas que van desde los 50 euros para aquellos que transportan a una segunda persona en el vehículo hasta los mil euros en el caso de dar positivo en los controles de alcoholemia.

Por su parte, Ávila subrayaba la necesidad de saber que los patinetes, al ser considerados vehículos, conllevan por parte de sus usuarios el cumplimiento de las normas de circulación, por lo que estos «no deben circular por zonas peatonales, aceras, andenes, paseos y tampoco se pueden hacer uso de los carriles o aceras bici, mientras que la ordenanza municipal de circulación no lo recoja expresamente, y tampoco lo pueden hacer en una zona que prohíba la circulación a todo tipo de vehículos». En cuanto al número de personas transportadas, no podrá ser superior a una y no podrá llevar como porte objetos, estando prohibido el uso de dispositivos móviles y auriculares. También se recomienda el uso del casco.