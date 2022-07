Obras para evitar las bajadas de presión de agua en Puente Genil

El Ayuntamiento de Puente Genil ha iniciado los trabajos para solucionar los problemas existentes, desde hace tiempo, en la Urbanización Cañada de la Plata y que se han agudizado por las bajadas de presión de agua que se vienen experimentando en los últimos días

Según indica la concejala de Obras y Urbanismo, Verónica Morillo (PSOE), «los trabajos iniciados por el Ayuntamiento consisten en anular el depósito de agua existente añadiendo, posteriormente, un bombeo para que llegue el abastecimiento de agua con la suficiente presión y de manera correcta a los hogares de la urbanización».

Por su parte, el PP «ante el grave problema de suministro de agua que está aconteciendo en Puente Genil, nos vemos en la obligación de exigir la mayor transparencia e información. Pedimos que se convoque una reunión con los portavoces de todos los grupos, Emproacsa y FCC Aqualia».

Añade el PP que «es evidente que nos enfrentamos a una situación crítica, y que a este gobierno le ha pillado el toro por no haber llevado a cabo una política decidida en materia de agua. No han avanzado en la búsqueda de fuentes alternativas de suministro, ni en la disminución de pérdidas en la red, ni han hecho inversiones en infraestructuras. Pero llegado este momento, la obligación de un gobernante es afrontar esta crisis con la mayor transparencia e información, explicando la realidad de los hechos y las medidas que se van a tomar. De nada vale echar la culpa a FCC Aqualia, ni decir, como dijo el alcalde, que no habrá más cortes si no hay más averías».

El portavoz municipal de IU, Jesús David Sánchez, ha insistido en la necesidad urgente de recuperar la gestión del servicio de agua en una situación como la actual, con constantes restricciones y averías, mientras Aqualia y el alcalde y presidente de Emproacsase acusan mutuamente de falta de respuestas a estos problemas.