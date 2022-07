Todos los partidos se suman a la concentración contra los recortes sanitarios en Fuente Palmera

La Colonia de Fuente Palmera y el municipio de Fuente Carreteros están intensificando las acciones de protesta contra los recortes en la atención médica que están sufriendo desde el pasado 4 de julio y que se prolongarán –si la Delegación de Salud no da marcha atrás- hasta el 16 de septiembre.

Esta mañana, cientos de vecinos de todos los núcleos de población y de Fuente Carreteros se han concentrado en las puertas del Centro de Salud Doctor Bernabé Galán de Fuente Palmera, apoyando la convocatoria del Consistorio colono, respaldada en el Pleno por todos los grupos municipales.

El portavoz del PP, Manuel Jiménez, ha reconocido el problema de la falta de facultativos y ha señalado que la Delegación de Salud está trabajando para aportar soluciones en agosto. Por su parte, el portavoz de Jóvenes por la Colonia, Jesús María Díaz, ha abogado por llevar esta lucha desde la unidad y darle más visibilidad con nuevas movilizaciones.

También ha intervenido el alcalde de Fuente Carreteros, José Manuel Pedrosa, lamentando el deterioro de la sanidad pública en favor de la privada y exigiendo a la Junta de Andalucía una solución rápida y efectiva para la Unidad Básica de Salud de Fuente Palmera.

Por último, el alcalde de la Colonia ha calificado la concentración como “todo un éxito, demostrando que la unidad es útil y necesaria”. Francisco Javier Ruiz (IU) ha querido dejar claro la diferencia entre los recortes del año pasado y este, “pues en 2021 entendimos que eran de carácter puntual por la pandemia pero ahora ya son permanentes, agravándose la situación con el incremento de horas sin atención médica y de déficit de facultativos”.

El verano pasado la reducción de horarios entre todos los núcleos fue de 19 días, mientras que este año superan los 50. La cobertura médica en los consultorios de Fuente Carreteros y Ochavillo del Río es de 8 a 11 de la mañana; el de El Villar permanece dos días sin atención sanitaria y el de Cañada del Rabadán, uno; mientras que el Centro de Salud de Fuente Palmera tiene un facultativo menos. “Hay una falta de planificación y de un plan de contingencia por parte de la Consejería de Salud para resolver un problema que viene de muchos años atrás porque se trata de una política que lamina lo público para fomentar lo privado, además de mantener en unas condiciones laborales lamentables a los profesionales sanitarios”, sentencia el primer edil.

Por su parte, el vicesecretario general del PSOE de Córdoba, Alberto Mayoral, que ha participado en la concentración, ha criticado la “nefasta planificación” del verano por parte del SAS que, al cierre de consultorios y servicios, suma el no poder contratar médicos y enfermeros para las sustituciones de verano por no haber actualizado las bolsas de empleo de la administración desde 2020, según denuncian los sindicatos sanitarios. Así, Mayoral ha insistido en el “gran engaño” de Moreno Bonilla cuando anunció a inicios de mes que el Plan de Verano del SAS conllevaría la contratación de 1.354 sanitarios en la provincia de Córdoba, un compromiso que, a su juicio, es “una fantasmada y un brindis al sol simple y llanamente porque no hay profesionales en las bolsas de trabajo, ya que los que habían han emigrado a otras comunidades huyendo de la precariedad y buscando sueldos dignos y contratos estables”.

Encierro en Ochavillo

Por otro lado, la ELA de Ochavillo del Río comenzó un calendario de movilizaciones el pasado viernes con una concentración de 200 personas ante el consultorio y este domingo una treintena de vecinos secundaron un encierro de 12 horas en las dependencias del ayuntamiento, en el que participaron, junto al¡ la presidenta de la ELA, Aroa Moro; la alcaldesa de Almodóvar del Río, María Sierra Luque, y la concejala de Salud y presidenta de la Plataforma Médico 24 Horas de Peñaflor, Ana Pérez.

Todas las representantes han coincidido en la necesidad de llevar a cabo “acciones contundentes que visibilicen los problemas que provoca en nuestros pueblos la falta de personal y los recortes en nuestra sanidad pública”. Asimismo, se ha valorado la opción de actuar conjuntamente para conseguir este objetivo común.

El calendario denominado Por una Atención Sanitaria Digna en las Zonas Rurales tiene previsto otro encierro en dependencias municipales, un corte de carretera y una caravana de coches, finalizando con una marcha a pie hasta Sevilla en la que recorrerán 97 kilómetros andando en 7 etapas y llegando al Parlamento Andaluz el próximo 26 de agosto.