El concejal del Ayuntamiento de Pozoblanco Jesús Agudo Cantero ha anunciado este viernes su decisión de renunciar al acta debido a motivos personales y ajenos a la política. El edil, que hasta ahora ocupaba áreas como Tráfico o Limpieza y Jardines, ha explicado que se trata de “una decisión muy difícil”, pero a la que le obligan sus actuales circunstancias personales. Agudo ha agradecido “el cariño y apoyo recibido en todo momento por parte del alcalde, Santiago Cabello, y por todo el equipo de gobierno” y ha explicado que para él ha sido “un orgullo trabajar junto a ellos y por Pozoblanco durante estos tres últimos años”.

El edil ha agradecido igualmente el “buen trato que he recibido por parte de los miembros de los otros grupos políticos y de los trabajadores municipales” y ha explicado que no puede olvidarse “de todos los ciudadanos de Pozoblanco que depositaron su confianza en nuestra candidatura”. También ha señalado que, pese a que han sido años difíciles y marcados por la pandemia, “nuestro pueblo siempre ha estado a la altura de las circunstancias”. Por último, ha comunicado que seguirá vinculado a la política municipal a través “del Partido Popular de Pozoblanco, a cuya disposición seguiré estando al igual que lo he hecho durante los últimos 20 años de mi vida”. Jesús Agudo, que procede del mundo empresarial y está muy vinculado al deporte o las cofradías, entró como concejal en el Ayuntamiento de Pozoblanco tras las elecciones municipales de 2019, aunque previamente había ocupado diversos cargos orgánicos en su formación política.

El alcalde de la localidad, Santiago Cabello, ha mostrado también su afecto por el concejal saliente, con el que le une una larga amistad personal, y ha agradecido “su compromiso y su trabajo constante en las diversas áreas que ha tenido que gestionar con profesionalidad y eficacia en estos años”. “Nos apena que nuestro compañero Jesús, muy querido por todos nosotros y por los pozoalbenses, deje la política activa, pero en la vida siempre mandan las circunstancias personales y es algo que todos entendemos”, ha explicado el regidor, que ha agregado “que ha sido un honor poder trabajar día a día con Jesús y sólo le deseo todo lo mejor en su vida profesional y personal”.

Cabello ha anunciado que en los próximos días redistribuirá las áreas que gestionaba Jesús Agudo, mientras que en el próximo Pleno municipal se tomará conocimiento de su renuncia y se procederá a activar el mecanismo para la entrada de un nuevo concejal en el Pleno pozoalbense. “El equipo con el que nos presentamos a las elecciones es amplio y muy preparado y además seguiremos contando con la colaboración y apoyo de nuestro compañero Jesús, por lo que nuestro proyecto, fundamentado en la idea de buscar el mejor futuro para los pozoalbenses, sigue sólido y en marcha”, ha concluido el regidor.