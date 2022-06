El Pleno de Puente Genil da luz verde al plan de actuación para la Cañada de la Plata

El Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil ha aprobado este lunes por unanimidad la propuesta del PP para acometer un plan de actuación en la urbanización Cañada de la Plata, que plantea la mejora de la seguridad vial del cruce con la A-318, el establecimiento de una comunicación peatonal con el casco urbano principal de Puente Genil, el reacondicionamiento de la zona verde de Doña Paca, y el incremento de presión de la red de abastecimiento de agua.

Esta urbanización cuenta con una población estable aproximada de 400 personas (unas 150 viviendas) más los usuarios del club deportivo y el restaurante Los Boliches, lo que supone más de 1.000 accesos diarios a través del cruce.

«Desde la asociación de vecinos sugirieron la instalación de un control de velocidad semafórico, así como acondicionar la señalización horizontal en la zona de incorporación desde la urbanización hacia Puente Genil, forzando a los vehículos que salen hacia el pueblo a que lo hagan en paralelo a la traza de la carretera para evitar deslumbramientos, especialmente molestos al amanecer», recordaron desde el PP. Otra de las cuestiones que se acordó por parte del plenario es el establecimiento de una comunicación peatonal y ciclista segura entre la urbanización y el casco urbano principal de Puente Genil. Para ello se debe realizar un estudio técnico para ver las posibilidades de habilitar un camino paralelo a la propia carretera A-318 en dirección hacia Puente Genil, estudiando distintas alternativas para cruzar la carretera. Se podría utilizar la propia servidumbre de la carretera o el antiguo camino de Puente Genil a Lucena. Y acordaron consultar con la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía la posibilidad de usar el drenaje transversal del arroyo de Fuente Álamo como punto de paso peatonal bajo la carretera, o bien el lugar más apropiado para establecer un paso peatonal a distinto nivel.

El portavoz del PSOE, José Antonio Gómez, dijo que el equipo de Gobierno ya ha mantenido varias reuniones con los vecinos de la Cañada de la Plata y en una de las reuniones se incidió en la peligrosidad del cruce y también en el estudio de reorganización del tráfico en la urbanización.

El portavoz de IU, Jesús David Sánchez, dijo que «vamos a aprobar la propuesta sin hacer observaciones, es decir, no exigimos que vengamos con el dinero debajo del brazo, ni le vamos a exigir que no la incluyeran en la negociación de los presupuestos». Aunque está «claro que hay que hacer un abordaje más efectivo que pintar las isletas». El alcalde, Esteban Morales, cerró el debate afirmando estar sorprendido por el hecho de que «en una carretera autonómica por la que pasan más de 7.000 vehículos al día, la Junta no tenga competencia para aminorar la seguridad vial, es decir, pienso que la Junta debe de tener algo que decir al respecto y no dejar que el Ayuntamiento asuma absolutamente solo mejoras en ese sentido», concluyó.