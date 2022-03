El Ayuntamiento de Lucena celebraba su Pleno ordinario de marzo en cuyo orden del día destacó el convenio del Ayuntamiento con la Universidad de Córdoba para la continuidad de las investigaciones en la Cueva del Ángel.

El punto salió adelante con los votos de PSOE e Izquierda Unida. Los grupos de Partido Popular, Ciudadanos y Vox pidieron la retirada del punto para intentar mantener una reunión en la que estuvieran presentes representantes de los distintos grupos políticos, miembros de la UCO y del anterior equipo de investigación de la cueva y la Fundación Cueva del Ángel.

Desde Ciudadanos, su portavoz, Jesús López, manifestaba que “estamos de acuerdo en que se haga una apuesta por la Cueva del Ángel a través de la UCO, pero no en cuanto se han llevado a cabo los tiempos y se ha realizado la negociación del convenio”, añadiendo que “el grupo de investigadores de anteriores ediciones se debe tener en cuenta para e intentar propiciar la colaboración entre antiguos y nuevos colaboradores”. En este sentido, López, señaló que “Ciudadanos sólo votaría a favor del convenio cuando se presente un nuevo documento en el que se tenga la certeza de que se ha intentado integrar al equipo de investigación”. El concejal del Partido Popular, Aurelio Fernández, en este mismo sentido, fue quien solicitó que se retirase el punto, y dijo que “entendemos que el Ayuntamiento debe propiciar el acuerdo a tres bandas”. El portavoz de Vox, Antonio Hidalgo se pronunciaba también en el sentido de una reunión con antelación a la firma del convenio y de la retirada del punto. Sin embargo, su propuesta se votó y no salió adelante.

La concejal socialista y delegada de Patrimonio, Mamen Beato, defendía el convenio marco, asegurando que “sólo busca el bien general del yacimiento arqueológico, e intentar solventar la paralización que existe de los trabajos de investigación, motivado por los problemas entre la Junta y el anterior equipo de investigación”. Beato accedió a llevar a cabo la reunión conjunta, aunque manifestaba la necesidad de sacar adelante el proyecto. Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Villa, felicitó a la concejal de Patrimonio por el convenio.

Semana Santa

Por otro lado, se aprobaba por unanimidad de todos los grupos políticos la moción presentada por el Partido Popular para iniciar los trámites de cara a solicitar que la Semana Santa de Lucena sea declarada de Interés Turístico Nacional. Actuó de portavoz popular Aurelio Fernández, que defendió la moción destacando que “la Semana Santa de Lucena es diferente y atractiva, no solo para los creyentes sino también para cualquier persona que aprecie la cultura, el arte, la tradición o lo genuino, el toque de tambor, todo ese mundo de arte y devoción que rodea esta celebración llena de brillantez, posibilitando un encuentro colectivo de participación masiva ayudado por ese binomio indisoluble que es la Cofradía-Santería, que vela celosamente junto a la agrupación de cofradías por el mantenimiento de esta tradición”. Desde Vox manifestaban su apoyo a la iniciativa aunque solicitaban que también se incluyera, por su singularidad, la Semana Santa Infantil. La portavoz del equipo de Gobierno, Teresa Alonso, calificó la moción de “oportunista, por las fechas en las que nos encontramos, en la antesala de la Semana de Pasión”, y advertía de que “ para dicha concesión el Ayuntamiento debe destinar el diez por ciento del coste de la organización de la Semana Santa en promoción”. Apuntaba que “en el 2012 ya se presentó la solicitud y no se concedió por no contar con la publicidad necesaria”. Alonso recordó que “el concejal delegado de Fiestas, José Pedro Moreno, ya está trabajando para que la santería sea declarada como Bien de Interés Cultural”.

Beneficios

Aurelio Fernandez insistió en que a pesar de esta inversión, seguía apostando por dicha solicitud, indicando que “la Declaración de Interés Nacional va a revertir en Lucena con mayor riqueza para los ciudadanos”. A la vez que destacaba que “este reconocimiento ya lo tienen la Semanas Santa de Cabra, Baena o Puente Genil”.

No corrió igual suerte la moción de Vox relativa a la declaración de Lucena como Municipio por la vida. PSOE, Izquierda Unida y Ciudadanos votaron en contra, mientras que el PP se abstuvo. El portavoz de Vox, Antonio Hidalgo, daba lectura a la moción en la que solicitaba dotar de presupuesto en 2023 a un programa específico del área de Servicios Sociales denominado Programa Municipal de Apoyo a la Maternidad y a la Vida. Este apoyo, señaló, debe difundirse de forma real a través de coloquios, reportajes, notas de prensa y folletos informativos, presentados e impartidos por entidades o expertos en la materia, creando un área concreta de divulgación sobre la realidad del aborto y sus secuelas, con conferencias, charlas e información en institutos, focalizada a adolescentes, por ser un colectivo especialmente vulnerable.