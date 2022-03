El PP ha presentado este lunes una propuesta en el Pleno de Puente Genil para dar o mejorar servicios públicos en los Huertos Familiares, un núcleo rural situado muy próximo al casco urbano y en el que viven cien familias. Ha destacado que «no estamos ante una parcelación ilegal, como en otras zonas de Puente Genil, sino ante una reforma agraria». No salió adelante, porque votaron en contra PSOE, IU y Ciudadanos, al tratarse de una zona fuera de ordenación, por lo que el Ayuntamiento no tiene competencias.

En el transcurso del debate el alcalde, Esteban Morales, y el portavoz de IU han solicitado al PP reformular la moción y traerla de nuevo al Pleno, pero el portavoz del PP, Sergio Velasco, se ha negado. El alcalde, Esteban Morales, ha dicho que «dejar en nebulosa la legalidad o no (de los Huertos Familiares) puede ser peligroso». Por ello ha aclarado que los Huertos Familiares «no es una zona urbana». En la finca El Coronel, en Las Palomas y en Hueros Familiares «nos encantaría que tuvieran una serie de servicios, pero no cumplen la normativa». «No podemos decirle a los vecinos que vamos a no atender a la Ley», ha afirmado Esteban Morales. Por lo que el alcalde ha invitado «a los vecinos a tener una reunión con los técnicos de Obras y Urbanismo que les explique qué posibilidades hay para que el Ayuntamiento entre a colaborar». El regidor local ha concluido «lo que tiene que tener uno es honestidad con los vecinos y prometer con cosas que no puede cumplir".

Por su parte, la concejala de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento, Verónica Morillo , se ha dirigido al PP afirmando que este «está dando falsas expectativas con planteamientos peligrosos, porque los límites presupuestarios son los que son y en segundo lugar, porque las decisiones que se tomen aquí también tienen unos límites legales».

Sergio Velasco (PP) ha dado respuesta al argumentario municipal diciendo que «a veces la legalidad hay que buscarla» y ha aseverado que «para nada decimos que los vecinos no colaboren, lo que hace falta es que se arremangue el Gobierno». Lo que ha dicho no entender es que «permita que los vecinos no tenga por dónde cruzar, eso sí que es preocupante» y lo que “pedimos es que el ayuntamiento lidere la regularización de esta zona».

La postura de IU la ha defendido Reyes Estrada, quien ha dicho que «no se deben dar falsas esperanzas porque todos sabemos que las propuestas del Partido Popular tienen difícil encaje legar, ya que la Ley Lista no permite la legalización».

En el transcurso del debate el portavoz de Ciudadanos, Lorenzo Moreno, dijo que «hay un problema de asentamiento fuera de ordenación del territorio, ya que huertos quedan pocos, y se han aprovechado espacios para construir al margen».