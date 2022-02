Una gama de verdes y morados domina cromáticamente los huertos sociales de Palma del Río, colores que subrayan que en estas parcelas se cultivan productos de temporada, por supuesto, en ecológico.

Ahora predominan las habas, coles, lombardas, brócoli, colifor, algo de patata y zanahoria morada --algunas semillas de este producto han sido donadas al banco de semillas de la Diputación por Juan Velasco--. Por cierto, este hortelano, al igual que sus compañeros, no pierde de vista el cielo, esperando una lluvia necesaria que no termina de llegar. Cuenta que tiene un medidor en su casa y que el pasado año faltaron 250 litros para ser un año normalizado. Estos hortelanos también sufren la falta de agua para regar, por lo que el Ayuntamiento envía un camión pipa con agua no potable, agua que recogen y portan hasta sus huertos.

La buena relación, además del ejercicio físico y cultivar productos de temporada y sanos, es uno de los grandes beneficios de este programa. Así lo demuestran Antonio Regal y Manuel Maraver. El primero dice del segundo que «todo lo que inventa está bien». Y es que ante la falta de agua, Manuel ha dispuesto un bidón que suministra agua por goteo a los cultivos, aquí está la «gravedad».

Ante el éxito que está teniendo esta iniciativa entre los vecinos del municipio, el Ayuntamiento de Palma del Río busca más suelo para ofrecer más huertos en la zona de Duque y Flores.