A un total de 174 de las 253 solicitudes presentadas, han ascendido el número de ayudas que el Ayuntamiento de Cabra ha destinado por un total de 345.000 euros a las pymes a través de su plan municipal anual y que este año, por segunda vez y con carácter extraordinario como consecuencia de la pandemia del coronavirus, ha visto incrementado su presupuesto en 47.200 euros.

El alcalde, Fernando Priego (PP), ha realizado un balance de este plan junto a la delegada municipal de Desarrollo Económico, Carmen Granados (PP), en el que ha indicado que prácticamente se ha dado respuesta al total de solicitudes, ya que las no concedidas lo han sido básicamente por no cumplir los requisitos o por haberse agotado el presupuesto de cada una de las líneas que conforman el mencionado plan y cuya cuantía total ha crecido en un mil por cien desde el año 2011.

Estas ayudas, como recuerda el primer edil, se suman a otras iniciativas y campañas que también en este año han tenido como objetivo hacer frente a la crisis en la que el comercio y las pymes locales se han visto inmersas. Priego ha recordado el convenio de colaboración que, por un importe de 25.000 euros, se suscribió con la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Cabra, AECA, para el desarrollo de acciones y campañas a favor del consumo en el comercio local; los 10.000 euros para el centro comercial abierto y los 100.000 euros para la reciente campaña de bonos de consumo en los comercios y la hostelería. El total destinado para apoyar al tejido empresarial ha ascendido a medio millón de euros.

Dentro de las ayudas para la creación de empresas están las destinadas a la contratación ajena; las dedicadas al emprendimiento de jóvenes de hasta 35 años de edad, mujeres mayores de 45 años y víctimas de violencia de género; las que estimulan la importación de talento favoreciendo la actividad laboral mediante el teletrabajo y fijando la residencia habitual en el municipio; y las dirigidas a la realización de obras de adaptación de locales por la pandemia y eliminación de barreras arquitectónicas.

Entre las novedades, este plan ha presentado en este año una serie de ayudas que por un importe total de 178.000 euros han tenido como fin concederlas para hacer frente al alquiler de locales comerciales, concediéndose un total de 96 de las 111 solicitudes presentadas. De manera excepcional, se han contemplado ayudas para aquellos sectores que han sido fuertemente afectados por la pandemia, como son los artesanos locales, las empresas del ámbito de ocio nocturno, ocio infantil y las encuadradas en el ámbito cultural y artístico local, concediéndose un total de 59.000 euros al total de 19 solicitudes presentadas.

Pérdida de población

Priego, ante las cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística sobre la revisión del padrón municipal a 1 de enero del 2021, en el que Cabra, al igual que los municipios cordobeses de más de 20.000 habitantes pierde población, ascendiendo en el caso egabrense a 20.245 personas (-102), ha explicado que, junto a las ayudas que se vienen concediendo para incentivar el crecimiento económico en los presupuestos municipales del 2022 que se esperan aprobar en el pleno del mes de enero, no solo se mantendrá la línea de importación de talentos, sino que se abrirán otras.

Entre éstas, apunta, se encuentra la que se destinarán a jóvenes para el alquiler de viviendas, persiguiendo con ello que este sector de la población que decida vivir en Cabra y quiera asentar en la ciudad su núcleo familiar y así incrementar el padrón municipal, pues “uno de los problemas que hay en Cabra es el alto precio de la vivienda y por eso muchas personas deciden irse a vivir a municipios limítrofes”.

De todas formas, Priego se muestra optimista, ya que las cifras del padrón municipal a 1 de enero del 2021 se refieren al año 2020 e indica “que por la información que nos llega desde la oficina municipal, a lo largo del 2021 a Cabra ha venido a vivir más gente de la que se ha ido, siendo el principal problema demográfico no el saldo entre la gente que se va y la que viene, sino la diferencia entre nacimientos y defunciones”. Además, invita a aquellos que viven en Cabra y no se encuentran empadronados en la ciudad a que lo hagan, pues de no hacerlo, no podrán beneficiarse de ayudas económicas, como las del plan de ayudas a las pymes y otra serie de exenciones y bonificaciones fiscales.