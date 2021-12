El alcalde de Hinojosa del Duque, Matías González, ha anunciado este miércoles que se van a cerrar todas las instalaciones municipales para contribuir a paralizar el aumento de contagios de covid que se viene produciendo en la localidad, una medida que se revisará el próximo lunes.

En rueda de prensa, el alcalde también ha agradecido la "decisión voluntaria de propietarios de establecimientos de hostelería que han decidido cerrarlos por unos días como medida de precaución".

González ha señalado que había reclamado poder hablar con la delegada de Salud y Familias, María Jesús Botella, y que esta mañana le ha llamado. El regidor local explicó que se ha logrado que el día 26 de diciembre se hagan las pruebas PCR en el centro de salud de Hinojosa "para que las personas no se tengan que trasladar al hospital de Pozoblanco". Una demanda que venían haciendo los hinojoseños. Al ser un único día ha considerado la medida "insuficiente" por lo que ha solicitado a la Junta que se realicen en el municipio test masivos y un cribado general", aunque de momento no se ha podido lograr, "por déficit de personal sanitario, según nos cuentan", para añadir que "lo seguiremos intentando".

Matías González ha enviado un "saludo afectuoso" a todos los vecinos y ha tenido palabras de ánimo hacia los contagiados, que según los datos publicados este miércoles por el Instituto de Estadística de Andalucía son 18 más y llegan a 112 en 7 días y 140 en 14 días, con una tasa de 2.087,4 casos por 100.000 habitantes.

El alcalde también ha felicitado “al director del centro de salud y a todo el personal sanitario por su esfuerzo y dedicación” y ha recordado “la disponibilidad total y absoluta del Ayuntamiento para colaborar”, explicando que “ya hay una persona trabajando en el centro de salud para tomar la temperatura”, y también “hemos puesto una carpa para que las lluvias no afecten y el trabajo de los sanitarios pueda seguir desarrollándose con normalidad.

Finalmente, ha dicho que "mientras menos contactos tengamos estos días mejor" y ha avanzado su disposición a mantener si es necesario dos semanas más el alumbrado navideño para quienes no puedan salir estos días.