El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, y la concejala de Cultura, Eva M. Torres, han anunciado la "inminente" reforma del teatro Circo, el principal edificio cultural de la localidad que data de 1902. El proyecto para la reforma ha salido a licitación y está prevista su adjudicación en un plazo aproximado de unos tres meses y otros tanto para su ejecución que consistirá en "una reforma completa que abarca tanto el espacio exterior como el interior".

Se van a restablecer todos los elementos arquitectónicos de la fachada, tales como el zócalo, paredes, restablecimientos de moldura de escayola o las capilares, carpintería y canalones. En el interior se va a modificar la solería de parqué, se van a sustituir las butacas, el telón, cortinaje y el bambalinón. Se va a llevar a cabo "una apuesta por el sonido y por iluminación con la sustitución de equipos led que son más sostenibles". Para la actuación está destinada una partida económica de 190.000 euros, que no contempla ni la estructura ni la tabiquería y no se ampliará el aforo "no se va a ganar mucho más espacios, quizá algunas butacas más".

La concejala informó de que se trata de un espacio de protección grado 1 por lo que "se respeta la arquitectura y todos los elementos constructivos que tiene". La idea es "dotar a un espacio como este con un rendimiento tan intensivo de una larga vida durante otros veinticinco años más". Un espacio que "sostiene toda la programación del ayuntamiento y que es muy utilizado por los colectivos"- dijo Torres. Desde el equipo de Gobierno "tenemos una firme apuesta por la cultura y espacios culturales", apostilló Torres.

Por su parte, el alcalde dijo que la idea es "ponerlo casi nuevo, hemos trabajado sobre las humedades generadas por la cercanía del río pero no lo hemos solucionado". Por otro lado se va a modificar la iluminación "los artistas se quejaban del calor de los focos". Se va a conseguir "una imagen más moderna y actualizada, eficiente, a la a que añadiremos en otra licitación la refrigeración y calefacción porque los aparatos actuales están fueran del contesto medioambiental, que ya no están permitido según la normativa y tenemos que comprometernos hacia una transición a una economía más ecológica y eficientes". El teatro Circo "es uno de los espacios culturales más bonitos de la provincia de Córdoba, aunque no tiene un aforo que pueda justificar actuaciones de gran importe, pero para la mayoría de actos". Recordó que los pontanos de "principios del siglo XX venían aquí a escuchar habaneras, y compañías de primer nivel de Andalucía y de Madrid". Tras la remodelación el alcalde anunció que se llevará a cabo "una programación especial que intentaremos llenarlo de contenido para reestrenarlo".

Para el equipo de Gobierno es "uno de los proyectos que con más cariño llevamos esperando". Construido por el maestro pontanés Rodrigo García, inaugurado en 1902 y reabierto, tras un completo proceso de reformas, en febrero de 1995 después de tres décadas cerrado a raíz de las inundaciones de 1963, el Teatro Circo es el principal equipamiento escénico de Puente Genil. El edificio, de estilo ecléctico, recoge elementos modernistas y regionalistas. Dispone de 328 localidades: 188 en platea, 24 en palcos, 56 en entresuelo, 30 en galería 1ª y 30 en galería 2ª y está enclavado en calle Jesús, 1, en el barrio histórico de La Isla.