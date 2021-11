El concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde de Baena, Ramón Martín, ha anunciado en el pleno de la Corporación que el tráfico de la plaza de Andalucía se abre mañana viernes tras diez meses de obra. Lo hizo tras una pregunta de los grupos de la oposición IU y PSOE. En concreto, la portavoz de IU, Vanesa Aguilera, recordaba que los comerciantes «estaban desesperados» después de tantos meses de obra. Martín recordó los distintos problemas que han provocado el importante retraso de esta intervención pero que ya toca a su fin. Sobre los posibles cambios del sentido del tráfico tras las distintas obras, Martín aseguró que «no cambiará ninguno».

El Pleno comenzó con un homenaje al joven fallecido la pasada semana en un accidente laboral, guardando un minuto de silencio y con la lectura de un manifiesto. En el orden del día, se aprobó el expediente de reconocimiento extrajudicial de obligaciones número 14 por un importe de 172.162,65 euros, que corresponden la mayoría a contratos caducados, mientras que no se aprobó el expediente número15, por un importe de 32.238,99. Desde el PSOE la concejal Almudena Sevillano señaló que son «facturas fuera de la ley» porque no tienen expediente administrativo de contratación. David Bazuelo, de IU, dijo que hay facturas que no se entienden porque son de actividades programadas. Luis Moreno, de Iporba, habló de «inseguridad jurídica» por tanto reconocimiento. Por su parte, la alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda, afirmó que son facturas de actividades que no estaban previstas y otras que corresponden a trabajos de obras de urgencia.

Se aprobó también una moción del grupo de IU sobre el Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres. Por último, la corporación aprobó la innovación de dos elementos puntuales del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad.