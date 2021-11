La presidenta de la Mancomunidad Campiña Sur, Francisca Carmona, ha presentado los datos sobre Violencia de Género, que el Centro de Información a la Mujer ha recogido en los diez municipios. La presidenta ha mostrado su «repulsa ante cualquier tipo de violencia, pero en especial, a la que sufren a las mujeres por el hecho de serlo». Asimismo, añadía que «la expresión más infame de la desigualdad entre hombres y mujeres que aún persiste en nuestra sociedad».

Carmona ha explicado que, «un año más, volvemos a ver cómo aumentan las consultas por violencia de género». De esta manera, ha detallado que ha aumentado un 15% con respecto al año pasado y aunque han disminuido las mujeres que necesitan protección policial activa, en la actualidad, «hay 29 mujeres en la comarca que tienen que tener esta protección policial». La presidenta de la entidad supramunicipal ha explicado también que «de las casi 1.100 asistencias a mujeres que se han atendido este año, 80 de ellas son de mujeres que, acuden a l centro por primera vez, un hecho que demuestra, la necesidad de este tipo de atención por la que no dejamos de apostar cada año». Francisca Carmona ha enumerado algunos de los casos oficiales de España y la media de 60 asesinatos «y decenas de miles de mujeres maltratadas, junto a sus hijos, víctimas silenciosas», lo que ha denominado como «historias desgarradoras», «violencia vicaria» y de delitos con agresión sexual fruto de la «cultura de la violación».

Además, la presidenta de la Mancomunidad se encargaba de presentar y explicar con detalles el cartel para el 25N, ilustrado por Miriam Moral Moral de Montemayor. En el cartel aparecen dos figuras femeninas que representan, por una parte, la mujer víctima de violencia y la mujer que acompaña en ese proceso. Un cartel que visibiliza a todas las mujeres en su conjunto, manifestaba. Por un lado, «en tinta y en acabado digital de las dos mujeres. Una en posición erguida representando el sentimiento atroz que supone sentir en primera persona esta lacra social y el desvanecimiento e impotencia que sufren las mujeres. La otra figura representando el apoyo, tanto institucional, como social que quienes defienden el feminismo aportan en disposición, mediación, colaboración, protección y alianza».

Según los datos de CIM Campiña Sur, las consultas, en general, han aumentado hasta un 30 % con respecto al pasado año. Desde allí, detallan, cómo hasta 685 consultas han estado centradas en temas de derecho de familia tales como crisis de pareja, guardia y custodia, separación, divorcio, incumplimiento del régimen de visitas e impago de pensiones. Por otra parte, se ha comunicado que «en la mayoría de estas atenciones, algún tipo de violencia de la que la propia mujer no es consciente, no quiere reconocer o simplemente no quiere denunciar, por miedo, falta de apoyo, dependencia emocional y/o económica e inseguridad».

La presidenta de la Mancomunidad ha indicado también que «a las víctimas atendidas se les tramitan distintas ayudas, que va desde la asistencia jurídica gratuita, a la Renta Activa de Inserción (RAI), Fondo de Garantía de Pensiones, ayuda del artículo27 de la Ley Integral y de otros programas de carácter provincial o municipal gestionados, principalmente, por los servicios sociales comunitarios, en concreto, 168 han sido las consultas atendidas por demanda de recursos económicos y, otras ayudas, como las de vivienda, han sido 69 consultas, siendo éste un problema difícil de resolver ante la falta de viviendas sociales y de recursos para acceder a las mismas por ejemplo en régimen de alquiler, ya que los recursos que los municipios reciben a través del Pacto de Estado, no pueden ser destinados a este fin». Además, destaca también el número de consultas sobre el incumplimiento de pensiones, que han sido 49, «lo que no deja de ser una violencia económica».

Con respecto al Departamento de Psicología del CIM Campiña Sur, el número de consultas se ha mantenido con respecto al pasado año, «por lo que, tras más de tres años de su puesta en marcha, podemos decir que se ha constituido en un recurso consolidado y muy demandado».

Actividades CIM Campiña Sur

En cuanto a las actividades que se están llevando a cabo desde el Centro de Información a la Mujer durante el mes de noviembre, está el Taller “No me quieras tanto, quiéreme mejor”, cuyo objetivo principal es prevenir la Violencia de Género en la adolescencia y que se está realizando en los I.E.S. de la comarca; el curso Entendiendo la violencia de Género: Claves para su detección, destinado a profesionales y población en general, donde se pretende enseñar a identificar y detectar los distintos tipos de violencia hacia la mujer y ofrecer herramientas y pautas para combatirlas; y un encuentro entre asociaciones de mujeres de carácter formativo.