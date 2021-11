Casi un centenar de personas ha cortado este mediodóa la carretera A-431 para reivindicar la mejora de los transportes y evitar "el abandono y el aislamiento de Almodóvar del Río". Esta concentración ha sido impulsada desde la plataforma ciudadana #Nopasesdemí y ha contado con el apoyo de miembros de la Plataforma por el Tren Rural de Andalucía (PTRA); la concejala de IU de Palma del Río Ana Ramos; el alcalde de Peñaflor (Sevilla), José Ruiz Hermán, y varios colectivos de la localidad de La Vega del Guadalquivir.

Entre las reivindicaciones se encuentran la ampliación de los horarios de autobuses interurbanos, ya que se están suprimiendo horarios; la puesta en marcha del cercanías del Valle del Guadalquivir y el desdoblamiento de la A-431.

La alcaldesa de Almodóvar del Río, Mª Sierra Luque, ha asegurado que "los estudiantes tienen que hacer virguerías para ir a estudiar, así como las personas que están trabajando en Córdoba", por eso "es muy necesario impulsar el transporte público, sobre todo ahora que se están potenciando tanto el turismo rural y la lucha contra el cambio climático, pero no la movilidad".

En este sentido, ahondó en que “no queremos subvenciones, queremos una buena movilidad y una buena infraestructura" en materia de transportes, sobre todo cuando "ves que es tan solo una cuestión de voluntad política, donde los partidos políticos se echan la pelota unos a otros en función de donde gobiernan".

Con respecto a la petición del tren de cercanías del Valle del Guadalquivir, Luque ha explicado que, tras el parón por la pandemia, el pasado mes de junio se reunieron con el director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, del que arrancaron una promesa para estudiar la viabilidad del tren de cercanías Palma del Río-Córdoba-Villa del Río, "pero por el momento no sabemos nada más y a día de hoy hemos recibido la callada por respuesta".

La primera edil añadió que la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, "nos reunió el viernes pasado para decirnos que en los Presupuestos Generales del Estado va una partida para el cercanías, pero que no sabe exactamente si se está haciendo el estudio ni a qué se va a dedicar exactamente". Por ello, aseguró que no van a dejar las movilizaciones y que, si en un periodo corto de tiempo no reciben noticias esperanzadoras, "seguiremos protestando, porque estamos a tan solo 22 kilómetros de la capital y tardamos tres cuartos de hora en llegar en coche, cuando en tren estaríamos a 10 minutos".