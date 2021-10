El secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, ha valorado que el Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba haya absuelto al exalcalde de El Carpio Alfonso Benavides de la supuesta comisión de un delito de prevaricación y ha asegurado en una nota de prensa que «lamentablemente, la revancha y la venganza personal se ha convertido en una constante en política».

Ruiz ha subrayado que «este modo de actuar no solo es negativo para quienes nos dedicamos a la política sino también para la sociedad en general», porque «los vecinos y las vecinas de El Carpio no merecen que el nombre de su pueblo y de su exalcalde se hayan visto envueltos en causas judiciales que, como ha quedado claro, no era constitutivas de delito”.

El dirigente socialista ha recordado que «IU llevó a la Fiscalía el cobro por parte de Alfonso Benavides de una indemnización por daños en sus bienes personales como consecuencia de actos vandálicos realizados como represalias de las acciones que el Ayuntamiento llevaba a cabo para luchar contra la delincuencia organizada» y ahora, más de una década después, la Justicia se ha pronunciado, «absolviéndolo y reconociendo que la percepción de la indemnización es defendible e incluso viable, por lo que quienes lo denunciaron deben pedirle perdón».