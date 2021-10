La presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), Dolores Amo, ha presentado este martes la sexta edición de Ifeven, la Feria de Eventos de Lucena, que se celebrará los días 19, 20 y 21 de noviembre en la Casa de los Mora, adoptando un formato que compaginará la presencialidad con propuestas virtuales.

Así, lo ha explicado Amo quien ha puesto de manifiesto que “tal y como prometimos, estamos inmersos en un otoño lleno de acciones, gracias a las cuales nuestros municipios se vuelcan con la celebración de actividades y eventos que nos permiten seguir avanzando y desarrollando proyectos que generan actividad y que suponen un apoyo para nuestros sectores productivos”.

“Ifeven 2021, en su sexta edición, pretende convertirse en un revulsivo, volviendo a la presencialidad pero sin perder de vista lo que supuso el pasado año la incorporación de las nuevas tecnologías, una ventana que posibilitó llegar a clientes hasta entonces inaccesibles”, ha añadido Amo.

La también vicepresidenta primera de la Diputación ha hecho hincapié en que “la institución provincial se muestra atenta a las necesidades que se plantean desde los pueblos de la provincia, desarrollando herramientas y propuestas que permitan a nuestros sectores productivos salir reforzados de la situación que hemos vivido”. Para Amo, “se trata de salir en las mejores condiciones posibles, sin dejar atrás a nuestras empresas, puesto que consideramos que cada una de ellas es un elemento fundamental para el crecimiento de nuestros pueblos y un instrumento clave para atajar el problema de la despoblación”.

Por su parte, la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lucena, Teresa Alonso, ha afirmado que “nos encontramos ante un encuentro que viene a sumar sinergias por parte de las empresas locales, porque hablar de nuestro municipio es hacerlo de empresarios y empresarias”.

Según Alonso, “Ifeven es una de las acciones que más contribuyen a impulsar la actividad comercial y emprendedora de la localidad, una manera de promocionar las firmas de nuestro municipio y de la comarca”.

Finalmente, el responsable del Centro Comercial Abierto Eliossana, Antonio Rabasco, ha señalado que “si algo bueno ha traído la pandemia ha sido la creatividad, tal y como se demostró en la pasada edición de Ifeven, donde nos reinventamos y pasamos a incluir las nuevas tecnologías como una ventana de promoción”.

Rabasco ha apuntado que “la clave está en vincular los eventos no con las empresas sino con el destino, y nuestro destino no es solo Lucena, es nuestra comarca y la provincia de Córdoba, en una búsqueda constante de oportunidades”. En cuanto a la parte presencial, en esta ocasión "se trata de no apostar por el número de visitantes, sino por la calidad de aquellos que se acercan a conocer la propuesta, por lo que se creará un espacio físico donde se demuestre la capacidad de las empresas de Lucena para montar un evento, utilizando una web potente que se mantenga en el tiempo como punto de encuentro entre el cliente y la empresa”, ha concluido Rabasco.