Los vendedores del mercado de abastos de Lucena han creado una plataforma para mostrar su rechazo a la propuesta de la mesa de trabajo para la revitalización de este recinto, que plantea transformar parte de las instalaciones en mercado gastronómico. El Ayuntamiento de Lucena ha informado de los acuerdos para revitalizar la plaza de abastos impulsados a partir de una moción de VOX que incluyen una propuesta de reforma integral de parte del edifico (excepto las oficinas de Urbanismo sitas en la primera planta). El concejal del ramo, Lucas Gómez, avanzó que todos los grupos políticos se decantaron por una remodelación de envergadura, en la que además de los módulos de alimentación se dé cabida a un espacio gastronómico y de ocio, al tiempo que planteó la posibilidad de reubicar de forma transitoria los puestos en otro lugar aún por definir mientras dura la obra.

Por su parte, los vendedores del mercado emitieron ayer un comunicado en el que cuestionan la conversión del espacio en mercado gastronómico y recuerdan que «casi una veintena de familias viven del mercado de abastos, a quienes no se ha informado convenientemente sobre la idea de transformar el tradicional mercado en mercado gastronómico. Consideran que se trata de un modelo que funciona en capitales de provincia y grandes ciudades, «pero que no es viable en un municipio como Lucena, donde la hostelería tradicional está en una situación delicada y subsiste de las ventas de los fines de semana dada la baja afluencia de público entre semana». Para los vendedores, abrir en dependencias municipales negocios que compitan con ellos «no haría ningún favor a los hosteleros». Critican que el Ayuntamiento no haya convocado a los afectados y recuerdan que la información verbal que se les facilitó hablaba de una reunión para votar sobre la constitución de una mesa de trabajo y posibles objetivos, pero no sobre la opción a seguir ni sobre que entre las alternativas estuviera la transformación o alteración del propio fin y destino del Mercado de Abastos.

La propuesta adoptada, según Lucas Gómez, no era definitiva ya que "se pretende mantener reuniones con los vendedores del mercado que tienen una concesión y habría que escucharles". También apuntó que se trata de un proyecto "que debe avanzar de cara a la redacción, licitación y adjudicación del mismo para poder presentarlo a la convocatoria de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia del año 2022".