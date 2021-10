La sección sindical de CCOO en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (CPPEI) de Córdoba ha anunciado a través de un comunicado que se unirá a las concentraciones convocadas por los agentes de la Policía Local de Montilla, con quienes comparten reivindicaciones.

Los agentes han iniciado un calendario de movilizaciones para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y el cumplimiento del acuerdo marco.

El responsable de la Sección Sindical de CCOO en el CPPEI, Antonio Mellado, ha explicado que los delegados del sindicato en el Consorcio acudirán los jueves a las concentraciones convocadas por CCOO y USPLM para exigir al alcalde de Montilla y presidente del Consorcio, Rafael Llamas, el cumplimiento de sus promesas de revisión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y de mejoras laborales.

Críticas al diputado responsable del Consorcio

“El presidente del Consorcio no cumple tampoco con los bomberos de la Diputación”, remarca Mellado quien recuerda que aún no se han creado los 48 puestos de trabajo propuestos en sus propios informes ante una plantilla mermada y envejecida, no se ha llevado a cabo la promoción al grupo C1, no se ha llevado a cabo la renovación de la flota de vehículos de intervención, no se ha dotado al personal de los equipos de rescate técnico que llevan demandando años ni tampoco se proporcionan las dotaciones mínimas adecuadas de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) ni se ofrece la formación adecuada.