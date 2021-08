Una de las obras pendientes en la red viaria de mayor envergadura, la Autovía del Olivar, ha dado un nuevo paso que la acerca a su ejecución, aunque aún queda algún tiempo. La Junta, que estrenó hace más de una década el tramo en servicio entre Lucena y Cabra, está en la fase de revisión del proyecto de todo lo que queda de autovía a su paso por la provincia de Córdoba. En la primavera pasada, la Consejería de Fomento sacaba a concurso la redacción del proyecto de los 7,7 kilómetros del tramo de autovía que discurre por Cabra, para los que ya hay propuesta de adjudicación.

De las cinco empresas que compiten por redactar el proyecto (Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra, Roma Ingenieros Consultores, Trabajos Obra Civil Ingeniería, Estudio 7 Soluciones Integrales y Ayesa Ingeniería y Arquitectura, la primera es la que se perfila como adjudicataria. Según la información que se puede consultar en la plataforma de Contratación, la mesa que evalúa las ofertas considera más adecuada la del Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra, por lo que ha elevado la propuesta de adjudicación a la misma requiriéndole la documentación necesaria como paso previo al encargo definitivo. La empresa ya ha entregado lo solicitado, considerada correcto, por lo que el siguiente paso es la adjudicación oficial.

En el momento en el que se produzca la adjudicación oficial, la empresa contará con un plazo de un año para redactar el proyecto. Después vendrá la licitación de las obras, por lo que habrá que esperar, como mínimo, hasta final del verano para que la variante de Cabra salga a concurso. Si no hay complicaciones y la licitación de la obra no se retrasa, 2023 podría ser el año en el que empezarían los trabajos de este nuevo tramo de Autovía del Olivar. El tramo que se adjudica resulta de unir dos de la ordenación inicial, es decir, de lo aprobado por la Junta en el 2011 y que no se pudo ejecutar, el correspondiente al enlace con la A-339) y el de Cabra norte-Doña Mencía. Cuando esté construido, habrá autovía entre la parte que está en servicio y la conexión con la A-318 al norte del municipio.