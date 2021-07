El diputado en el Congreso de VOX por Córdoba, José Ramírez, ha lamentado que "el sectarismo del PSOE le impida apoyar propuestas positivas para la provincia" y les acusa de "provocar un daño irreparable solo por su rechazo a las propuestas de Vox". Explica Ramírez que su partido lleva meses trabajando de forma coordinada desde la Diputación provincial, el Parlamento de Andalucía y el Congreso en el reconocimiento y la puesta en valor de la importancia del patrimonio del Barroco de la Subbética. Así las cosas, añade, ya a finales de 2020 consiguió que se aprobara por unanimidad a propuesta suya en Diputación, y luego también en mayo en el Parlamento, sendas propuestas para apoyar la inclusión del Conjunto Monumental del Barroco de la Subbética en la Lista Indicativa Española para ser incluido en la categoría de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, logros que hoy "se ven empañados por el rechazo a la iniciativa por parte de PSOE y Podemos en el Congreso de los Diputados".

VOX, a través de Ramírez, que presentaba la iniciativa defendiendo la importancia del Barroco de la Subbética y la necesidad de crear políticas que protejan este tipo de conjuntos monumentales, ha mostrado su indignación ante la negativa de PSOE y Podemos en el Congreso y ha criticado "el sectarismo" de estos grupos. "Es inconcebible que se rechace esta moción. Decir no a lo que VOX propone que es sin duda positivo para nuestra tierra, solo pone de manifiesto hasta qué punto llega el sectarismo de quienes la rechazan, que anteponen sus intereses políticos y el rechazo a VOX al bien común”, indica el diputado cordobés.

Ramírez del Río explica que “VOX considera imprescindible poner en valor monumentos situados más allá de las capitales de provincia y la inclusión de este tipo de patrimonio en la lista de aspirantes a ser incluidas en la categoría de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en una comarca cuya riqueza no ha recibido la atención que sería normal, por la desidia institucional”, y ha recordado que “el desinterés de las administraciones y los diferentes gobiernos han dejado a Córdoba en el vagón de cola en numerosas ocasiones y este Gobierno la sigue castigando no aprobando esta moción, no reconociendo el valor patrimonial y cultural de la provincia de Córdoba”, concluye.