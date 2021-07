Ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar en la 1ª Ruta Solidaria de Senderismo Nocturno al Castillo Anzur, que tendrá lugar el próximo 21 de agosto y cuyos beneficios irán destinados a la Asociación de Discapacitados de Puente Genil, Disgenil. Una iniciativa que ha sido presentada por la concejala de la Infancia y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Puente Genil, Loli Franco, junto a Miguel Ríos y Rafael Tartajo de la Escuela Provincial de Atletismo Miguel Ríos; y Lidia Ruiz, directora de Disgenil.

Loli Franco resaltó la "labor vital e importante" que realiza Disgenil en el municipio, remarcando las dificultades económicas que atraviesa en la actualidad Disgenil. La edil puso de manifiesto que "esta actividad merece una gran respuesta por parte de la ciudadanía". por lo que aprovechó la oportunidad para realizar un llamamiento a la participación de todos aquellos vecinos que "se sientan- dijo- comprometidos y responsables con esta causa", que persigue evitar el cierre del centro.

Miguel Ríos y Rafael Tartajo, como organizadores de esta actividad que se pondrá en marcha por primera vez en la localidad, explicaron en que consistirá esta ruta solidaria que contará con 10 kilómetros en total de distancia, con salida a las 21.00 horas, desde el polígono Industrial San Pancracio. Asimismo, expusieron que esta acción solidaria pretende fomentar la conciencia social sobre la realidad que atraviesan hoy en día estas dos entidades sociales como son Disgenil y Afasur, ambas con una delicada situación económica que está comprometiendo su permanencia y con ella, la asistencia de decenas de personas dependientes y de empleos. "No se entiende como en pleno siglo XXI Afasur y Dishenil no cuentan con una apuesta firme por parte de la Junta de Andalucía", apuntó Miguel Ríos, y es que, en esta misma semana ambos colectivos denunciaron públicamente que la asignación económica que perciben de la Junta de Andalucía es insuficiente y que no permite cubrir los costes de las plazas.

Desde Disgenil, Ruiz sólo tuvo palabras de agradecimiento a los organizadores de esta actividad, animando igualmente a la ciudadanía a participar ya que según dijo "sólo con la aportación que realice cada uno nos permitirá continuar con las actividades que realizamos con las personas con discapacidad".

Las inscripciones, también con doral cero, se pueden adquirir a un precio de 5 euros que incluye camiseta y un avituallamiento, a través de la página web https://sportmaniacs.com/es/services/inscripcion/i-ruta-de-senderismo-nocturno-a-anzur . Más información en Rutasolidariaanzur@gmail.com.