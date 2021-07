El Ayuntamiento de Baena ha retomado el control de plagas de insectos y ratones. José Gómez, concejal de Servicios, explica que el Ayuntamiento, hace un tiempo, sacó a licitación la desinsectación, desinfección, desratización de las vías públicas y del municipio, tanto de Baena como de Albendín, y se ha llevado a cabo el tratamiento de choque. «En mayo se hizo un tratamiento preventivo en toda la red de alcantarillado y ahora se está haciendo por zonas», indica Gómez. Asimismo, en los meses de verano se están viendo más presencia de cucarachas; por eso, la empresa actúa por zonas al aplicar un veneno por contacto en la red de alcantarillado.

Aunque la empresa aplica el tratamiento en las zonas más afectadas por la presencia de este insecto, el concejal de Servicios recuerda que los ciudadanos pueden realizar cualquier aviso, tanto de desratización como de desinsectación, o de cualquier incidencia en la vía pública en la Unidad de Servicios del Ayuntamiento de Baena, donde se le atenderá, tomarán nota de cualquier plaga o de incidencia, como una «losa en la vía pública, un problema con una rejilla o un banco».

Pedro Morales, responsable técnico de la empresa Técnica en Plagas, detalla que el tratamiento que utilizan en el caso de la cucarachas es un gel alimenticio, «come y a los cinco minutos muere». Sobre el aumento de la presencia de cucarachas estos meses en las calles, explica que se debe a que «ha habido mucha sequía este año, no ha llovido y el alcantarillado no se ha limpiado y, por este tiempo, es normal el aumento de cucarachas». Informa que en Baena y Albendín el tratamiento se lleva a cabo cada dos meses y se hace por sectores, «aunque no hay mucha incidencia» .