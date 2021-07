La Comunidad de Regantes Paños Cabezas de Jauja se ha manifestado ante la sede en Sevilla de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en demanda de una autorización de almacenamiento de agua durante el invierno. La protesta ha estado respaldada por representantes de todos los grupo políticos representado en el Ayuntamiento. El presidente de la Comunidad de Regantes “Paños Cabezas, Eduardo Gómez Serrano, en representación de los más de 240 comuneros, y ante la negativa de la CHG a autorizar el almacenamiento y el uso de un hectómetro cúbico de las aguas no reguladas que durante la época invernal circulan por el Río Genil para perderse sin aprovechamiento alguno, ha denunciado en Sevilla esta situación que pone en jaque el futuro de la pedanía lucentina. Encabezando esta manifestación con pancartas y mensajes como Riego en Paños Cabezas , Jauja desaparece, “Riego, igual a futuro , no despoblación” o “El futuro de Jauja , nuestro olivar tiene sed” , más de150 personas de una población de escasos 1.000 habitantes ha llegado a la puerta de la sede para expresar su ¡malestar , logrando que el día 13 de julio , el presidente de la Confederación Hidrográfiaca del Guadalquivir les atienda en un principio.

Recordar que la comunidad de regantes Paños Cabezas, con la asistencia de técnicos expertos en la materia desarrolló un proyecto para el aprovechamiento de las aguas de lluvia no reguladas mediante la creación de una balsa de almacenamiento de la que los agricultores de la pedanía de Jauja pudieran tomar 0,8 hectómetros al año, una cantidad muy ajustada, que, si bien supondrá un mínimo impacto sobre el caudal habitual del río Genil en la época invernal, sería suficiente para multiplicar la productividad del olivar de la zona.

Eduardo Gómez ha destacado que “las cosechas van en regresión desde hace tres años a consecuencia de la falta de precipitaciones, que la situación es insostenible para muchas familias y agrava el problema de despoblación de la zona afectada más aún cuando el proyecto que ha denegado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no atenta contra el cauce ni contra la biodiversidad del río”. Gómez ha instado a que el Ministerio de Transición Ecológica modifique antes de final de año el plan hidrológico de la cuenca” al mismo tiempo que ha anunciado que “esta comunidad no se detendrá en sus reivindicaciones a través de cortes en la carretera de Lucena a Puente Genil o incluso planteando una huelga de hambre”. Los comuneros insisten que la actitud de la CHG pone en peligro el principal sustento económico de la zona sin justificación, ya que este agua si no se recoge, se acabará perdiendo.

Señalar el respaldo unánime de la Corporación lucentina en el Pleno de esta pasado martes de junio para apoyar esta justa reivindicación. Hoy Jauja ha dado ejemplo en Sevilla de civismo , en una manifestación pacífica de agricultores , en un recorrido que a culminad a las puestas de la CHG, que también han respaldado los sindicatos UGT y CCOO y organizaciones agrarias como UPA, COAG, Asaja o Faeca.