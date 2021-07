Tras obtener en mayo del 2019 una mayoría absoluta histórica, María Luisa Ceballos preside por tercer mandato consecutivo el Ayuntamiento de Priego, integrado por 13 ediles del PP, 7 del PSOE y uno de Cs, que también forma parte del equipo de gobierno.

-¿Qué valoración hace, a nivel político, de estos dos años?

-Por primera vez gobernamos con mayoría absoluta, únicamente con el PSOE en la oposición, ya que la compañera de Ciudadanos también forma parte del equipo de gobierno. En este sentido, tengo que destacar la magnífica sintonía y el buen trabajo en coordinación del equipo de gobierno y las buenas relaciones que hemos seguido manteniendo con la concejala de Ciudadanos, trabajando al unísono en todos los temas importantes. Nosotros nunca habíamos gobernado en mayoría absoluta, ya que veníamos de varios mandatos con gobiernos en minoría, lo que hace que seamos conscientes de cómo se tiene que trabajar desde la transparencia y con el compromiso de llevar adelante todos los temas importantes del municipio, sobre todo teniendo en cuenta que se está gestionando un proyecto de fondos europeos de 6 millones de euros, los proyectos del IDAE por importe de cerca de 2 millones y otras actuaciones de todas las administraciones que tenemos que hacer de forma conjunta.

-¿Qué la movió a presentarse, por quinta vez consecutiva, como candidata a la Alcaldía?

-Me presenté a las elecciones del 2019, que fueron tan duras, con un compromiso claro de rebajar el tremendo clima de tensión que habíamos tenido en el mandato anterior, ya que creo que no se puede trabajar con ese nivel de crispación, y lo que he intentado desde el primer momento es rebajarlo, tendiendo la mano, que en algunos casos se nos ha aceptado y en otros no. Creo que un ayuntamiento se debe gestionar de una manera constructiva, ya que la situación que se estaba viviendo no era buena para los vecinos.

«La mayoría absoluta nos ha permitido tomar medidas muy rápidas»

-¿Qué ha supuesto el covid-19 en la gestión municipal?

-Por primera vez se presentaron los presupuestos en plazo y se aprobaron antes del 31 de diciembre, algo que nos ha permitido gestionar años completos, aunque también es verdad que este terrible año desde que comenzó la pandemia ha cambiado la forma de ejecutar esos proyectos y también ha supuesto muchas modificaciones presupuestarias que, en una situación normal, no se hubiesen producido. Se ha trabajado a muy buen ritmo y la mayoría absoluta nos ha permitido tomar medidas muy rápidas, entre ellas poder llevar a cabo un plan económico y social de reestructuración que ha afectado a la implementación de medidas sociales compartidas completamente abiertas, sin límite a las ayudas sociales, así como la puesta en marcha de un plan de ayuda al comercio y la hostelería, por no hablar de todo lo que ha sido la gestión interna por parte del Ayuntamiento junto con todos los colectivos y asociaciones que nos han hecho afrontar con más tranquilidad y entereza una situación que nunca pensábamos que íbamos a vivir.

-¿Qué han supuesto en este período las actuaciones realizadas dentro de la Edusi?

-Nos está dando una visión mucho más amplia de la ciudad, ya que todos los proyectos tienen como fin cambiar Priego. A principios del 2022 tendremos ya un cincuenta por ciento de la Edusi ejecutada y afrontaremos una de las grandes actuaciones como es la intervención en el entorno de la calle Río, que presenta una necesidad en las canalizaciones y redes, en las que no se ha intervenido desde principios del siglo XX.

-Al margen de estos importantes proyectos, ¿en qué otras cuestiones se ha incidido?

-El tema medioambiental y las canalizaciones de agua han sido dos de nuestras prioridades. Las redes de nuestro municipio llevan muchos años deterioradas, pero también tenemos ciertos problemas de canalizaciones interiores por la utilización de lo que eran las antiguas redes de regantes como redes de saneamiento, lo que nos ha llevado a realizar una actuación de más de medio millón de euros que finalizamos este mandato con los Planes Provinciales. Por otra parte, se ha trabajado intensamente en mejorar los parques infantiles y de mayores en todos los barrios y aldeas, y con una subvención del GDR y los Planes Provinciales se ha realizado el parque infantil de tráfico, que podrá ponerse en marcha a principios se septiembre, una vez finalizada la instalación de jardinería. También se han realizado importantes actuaciones en caminos rurales y vías pecuarias, para que nuestros agricultores tengan unos caminos adecuados, algo que para nosotros es un tema fundamental, destacando en este sentido la actuación que, por importe de medio millón de euros y dentro del Plan de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía (Itínere), se llevará a cabo en el camino que va desde la aldea de El Solvito hasta La Rábita, que mejorará mucho la conexión de la zona de Alcalá la Real.

"Estamos asistiendo a un resurgir del textil y de la construcción"

-¿Cuál es la situación actual de la economía prieguense?

-Aunque el sector oleícola sigue siendo uno de los principales pilares de nuestra economía, estamos asistiendo a un resurgir del textil y de la construcción, de forma que se ha incrementado la dotación de personal en el área de Urbanismo para poder sacar a flote el importante número de solicitudes de licencias, sobre todo de rehabilitación de viviendas y de edificios, que se están presentando.

-¿Qué ha supuesto para Priego el cambio de gobierno que se produjo en la Junta a finales del 2018?

-Nunca hemos tenido una respuesta tan clara por parte de la Administración autonómica en relación a los grandes proyectos de ciudad. En este momento, el futuro museo arqueológico está en proceso de licitación después de décadas de problemas e incluso de estar a punto de que se perdiera debido a una serie de informes jurídicos, que finalmente se subsanaron. Tampoco podemos olvidar que están a punto de comenzar las obras de la eliminación de tramos de accidentes en la circunvalación de la A-339, estando pendientes de que pase por el Consejo de Gobierno la variante de Las Angosturas, a la que ya se ha dado conformidad jurídica, por lo que esperamos tener pronto noticias de la licitación. Igualmente, continuamos en conversaciones con el área sanitaria y con la Consejería en relación al centro de especialidades médicas, a lo que se comprometió el consejero en muchas ocasiones y que en este momento, junto a la mejora que se va a realizar en el centro de salud, es uno de nuestros retos conseguir tener un protocolo firmado sobre necesidades de especialidades médicas para ir completando esta otra reivindicación histórica.