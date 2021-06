Las Bodegas Toro Albalá forman parte de La Gran Familia del Vino, una plataforma que nace por iniciativa de las bodegas familiares de diversas denominaciones de origen como son Fariña (D.O. Toro), Muga (DOCa Rioja), Recaredo (Corpinnat), Terras Gauda (D.O. Rías Baixas), Toro Albalá (D.O. Montilla – Moriles) e Yllera (D.O. Ribera del Duero). Una campaña de impulso a la actividad hostelera y de restauración que ve la luz este miércoles con un vídeo promocional.

Esta unión de las seis bodegas familiares referentes en diferentes regiones vinícolas, que ofrecen seis destinos y un mismo propósito, la puesta en valor de «la dinamización socioeconómica que generan a través del enoturismo y como apoyo al sector de la restauración».

Toro Albalá, Fariña, Muga, Recaredo, Terras Gauda e Yllera se alían para crear La Gran Familia del Vino poniendo en valor «el espíritu de unión que caracteriza a las familias».

Esta campaña pretende recuperar el disfrute de lo «que de verdad importa», promocionando «la cultura vitivinícola, la gastronomía y los grandes momentos compartidos en torno a una botella de vino».

Las bodegas impulsoras de La Gran Familia del Vino han creado una selección de botellas icónicas, de cada una de las bodegas, que podrán ser adquiridas en su plataforma digital Bodeboca. Como valor añadido, incluye un “Ticket Gastronomía y Vino” de 25 € para ser gastado en cualquier establecimiento hostelero de España y un “Pasaporte Enoturístico”, consistente en una invitación a cada uno de las bodegas integrantes de esta iniciativa.

La Gran Familia del vino anima pone de manifiesto la importancia de la «dinamización socioeconómica que generan las bodegas en sus respectivos entornos».

Desde la bodega aguilarense, Antonio Muñoz Sánchez, adjunto de dirección, manifiesta que «esta iniciativa surge de una reunión informal donde varios compañeros del sector sentimos la necesidad de ayudar a la hostelería que tan mal lo ha pasado en el último año y medio».