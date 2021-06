El sindicato de enfermería Satse y el Colegio de Enfermería piden que no se descarte implantar en Cabra una Escuela Universitaria de Enfermería, tras conocerse que el Ayuntamiento apuesta ahora por poner en marcha solo estudios de Fisioterapia. «Si en Cabra pudieran formarse 50 nuevos enfermeros cada curso y en la capital, en la facultad de la Universidad de Córdoba, en lugar de admitir a 126 alumnos por curso se ampliara la oferta a 200, habría más margen para atender la gran demanda de enfermeros que existe en la sanidad pública y privada. Llaman al colegio de todas las áreas sanitarias para pedir enfermeros, pero el propio SAS confirma que hay cero sustitutos en la bolsa», expone el vicepresidente de este colegio, Enrique Castillo. Por su parte, el decano de Medicina y Enfermería de la UCO, Luis Jiménez, estima que la solución no debe ser solo aumentar las plazas, a pesar de reconocer «el gran déficit actual de médicos y enfermeros», porque entiende que «la coyuntura de la pandemia» es la que ha agravado la falta de efectivos al hacerse más contratos. Por eso, Jiménez prefiere que se apruebe una posible ampliación de plazas de Medicina y Enfermería cuando no haya pandemia, para ver si hacen falta más graduados y cuántos.