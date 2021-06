La Asociación Baena Solidaria reabre el economato social, gracias a una subvención del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS). El objetivo es atender a aquellas familias que estén atravesando una situación de vulnerabilidad, provocada por una falta de recursos para satisfacer sus necesidades básicas.

Francisco Angel Sánchez, presidente del IPBS, visitó la ONG para «conocer in situ los proyectos que se subvencionan desde el IPBS» y al mismo tiempo recoger las demandas para que «nuestras líneas de subvenciones se adapten a la realidad». Reconoció que donde no llega la administración están las asociaciones y colectivos como Baena Solidaria que «hacen un magnífico trabajo y queremos seguir ayudando en ese sentido». Señaló que en la anterior convocatoria ayudaron en el economato y el equipamiento de la sala Crisol. En su visita anunció nuevas subvenciones a través de la convocatoria de concurrencia competitiva para el próximo ejercicio «que va en la línea que se hizo con el economato y en este caso la subvención será superior, pasará de 7.000 a 8.000 euros», para lo que en breve tendrán la comisión de valoración de los proyectos. Sánchez reconoció el trabajo que hacen las asociaciones, colectivos y ONG, «porque donde no llega la administración llegan ellos y por eso tenemos que trabajar de forma conjunta para optimizar los recursos que tengamos».

Vanessa Aguilera, trabajadora social de Baena Solidaria, explica que los productos que se encuentran a la venta en el economato social son adquiridos en comercios locales y su precio fijado será la mitad del importe final establecido en los diferentes establecimientos. «Estas familias van a venir derivadas por Servicios Sociales Comunitarios, o bien, por el personal técnico de la entidad».

Las personas beneficiarias deberán aportar una serie de documentación para valorar la situación socio familiar y económica. La temporalidad de participación en el economato será de tres meses, con posibilidad de prórroga si se mantiene la situación de partida.

Como novedad este año este recurso será utilizado como un incentivo para promover la participación de los usuarios en los diferentes talleres enmarcados dentro del Proyecto de Atención en Zonas Desfavorecidas que desarrolla la entidad, «con el objetivo de fomentar su inclusión sociolaboral».