A finales de este mes de junio se cumplen dos años de la toma de posesión de la actual Corporación provincial, presidida por el socialista Antonio Ruiz, y cuyo equipo de gobierno lo conforman PSOE e IU. En la oposición se sitúan PP, Ciudadanos y Vox. En estos dos años, la seña de identidad y el foco sobre el que se han puesto todos los esfuerzos es, sin duda, el estado de alarma, la pandemia y sus consecuencias en la vida de los ciudadanos de la provincia, lo que ha dejado en un segundo plano cuestiones más políticas que en otras circunstancias hubieran contado con más protagonismo. Eso, unido a que los plenos y gran parte de la gestión se ha llevado a cabo de forma telemática, ha hecho que la crispación habitual y las controversias se hayan visto atenuadas, porque todos los grupos han entendido que en momentos tan delicados, lo importante era combatirlos con la intención de revitalizar la vida de los municipios. Al margen, o antes de ello, el reto que se marcó el equipo de gobierno era el de luchar contra el despoblamiento de los núcleos rurales. Sobre el desarrollo de esta mitad del mandato, Diario CÓRDOBA ha recabado la opinión de los grupos representados en la Diputación.

PSOE

Así, el primero que hace su balance es el propio Antonio Ruiz, que señala que han sido «dos años muy marcados por la crisis sanitaria, pero durante los cuales se ha realizado un mayor esfuerzo en la gestión, sin olvidar ni sustituir temas importantes sobre los que ya veníamos trabajando». Estos esfuerzos, apunta, vienen caracterizados por los distintos planes de inversiones puestos en marcha por la institución provincial para hacerle superar tan adversa situación. Planes como el Impulso, Acción Concertada, Más Provincia, Córdoba 15, Economía Baja en Carbono, Planes Provinciales, Plan de Aldeas, Eliminación de Barreras Arquitectónicas o Caminos han hecho posible, según señala el presidente, que la institución provincial haya puesto a disposición de los ayuntamientos más de 132 millones de euros, que han servido para que los pueblos pudieran garantizar su asistencia durante las restricciones.

Pero junto a ello, Ruiz explica que «a pesar del covid-19 y todo lo que ha supuesto para los ayuntamientos de la provincia, teníamos y tenemos claro que hay prioridades que deben centrar nuestras políticas, siendo uno de ellos hacer frente al reto demográfico». «Esta prioridad en la lucha contra la despoblación se tradujo en la incorporación de más de 26 millones de euros en nuestros presupuestos de 2020 destinados a tal fin, además de establecer criterios de desempleo, dispersión y también despoblación en el reparto de fondo», resalta.

El presidente de la Diputación recuerda que «más allá de nuestro trabajo directo con los alcaldes y alcaldesas, dando respuesta a las necesidades planteadas desde los municipios, hemos dado y seguiremos dando apoyo a sectores estratégicos para el desarrollo económico y social de la provincia». Así, recuerda incentivos y ayudas para el sector agrario, al turístico, por medio del Patronato Provincial, el comercial o el industrial y a los autónomos.

La otra gran línea de actuación ha venido caracterizada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para los que juega un papel fundamental el documento Participamos Dipucordoba 2030, que «ha sido fundamental durante estos dos años». Al respecto apunta que «hay que establecer las pautas y papeles que las administraciones locales deben jugar en un futuro marcado por la sostenibilidad».

En este balance de los primeros dos años de gobierno de la Diputación de Córdoba, indica Ruiz que «no se puede obviar el hecho de que hemos elaborado y aprobado dos presupuestos que han supuesto en sus consolidados los más altos de la historia de la institución provincial con 308 y 318 millones de euros en el 2020 y el 2021, respectivamente», matiza.

Los objetivos que acompañaban estos documentos presupuestarios atendían, según explica el presidente de la institución provincial, a criterios tales como la lucha contra la despoblación, la mejora de infraestructuras y servicios públicos, las políticas sociales, la generación de empleo, la modernización y nuevas tecnologías o la lucha contra el cambio climático.

Izquierda Unida

El socio de gobierno del PSOE en el Palacio de la Merced, Izquierda Unida, por medio de su portavoz, Ramón Hernández, ha señalado que «en el 2019 iniciamos una nueva etapa en el Gobierno provincial con el propósito de continuar el camino iniciado en la anterior legislatura. Con un mayor peso en el gobierno, al contar con más diputados y diputadas al frente de Delegaciones que en la etapa anterior, apostamos por intensificar la impronta de la izquierda en las políticas que se impulsan desde Diputación. Dos años después, tenemos la satisfacción y el reto de seguir gobernando en beneficio de la mayoría social de nuestros pueblos, con políticas sociales, municipalistas, ecologistas, feministas y transformadoras, para revertir las desigualdades de los territorios, llevar servicios, cultura y oportunidades a cada punto del mapa y proteger a las personas más vulnerables».

El balance de Ramón Hernández de estos dos años se centra en «la satisfacción de haber estado del lado de nuestros pueblos en los momentos más difíciles. En los dos últimos años hemos impulsado políticas de clara vocación municipalista, y prueba de ello son las iniciativas cofinanciadas con los ayuntamientos que hemos impulsado desde diferentes áreas o los planes de asistencia económica Más Provincia y Córdoba 15, que suman 30 millones de euros, para la gestión directa por parte de los ayuntamientos, los mejores conocedores de la realidad de sus pueblos». Y en cuanto al sello identificativo de su grupo, destaca «la perspectiva transversal de género», impregnada en las delegaciones que dirigen, como Empleo y formación, el enorme trabajo desplegado por Servicios Sociales, con la lucha contra la pandemia como reto o la creación de la delegación de la Memoria Democrática.

Partido Popular

Por su parte, la portavoz del PP, María Luisa Ceballos, manifiesta que el ecuador de la gestión de este mandato del actual equipo de gobierno «ha sido bastante raro, no podemos hablar de una continuidad, porque el último año de pandemia ha condicionado todos los gobiernos y también el de la Diputación».

Pero señala que en realidad el actual equipo de gobierno de PSOE e IU lo que ha hecho es una política de eslóganes, «y así no se puede gobernar», y señala que no se ha hecho ninguna aportación nueva, sino que a los programas tradicionales se les ha cambiado de nombre pero con «poca valoración de los objetivos a los que queremos llegar y, sobre todo, que existe una continuidad que no viene nada de bien para el desarrollo social y económico de la provincia de Córdoba».

Sin embargo, sí valora positivamente poder utilizar los remanentes de tesorería, porque estamos en una legislatura en la que la pandemia nos condiciona para modificar nuestra forma de trabajar, creo que en este caso se está haciendo de forma rápida». Sin embargo, Ceballos señala que fue su grupo el primero que pidió esa actuación rápida sobre todo en materia de supresión de tasas de basura y agua y la utilización de remanentes que permitió poner en marcha el primer plan de actuación Córdoba 10.

En el punto negativo apunta la portavoz del PP que han dejado de incrementarse las tarifas de Epremasa y Emproacsa, por elevarse la prestación del servicio a siete días. Se queja también de que las ayudas a los autónomos han sido demasiado cortas, pese a que el PP solicitaba más recursos. Tampoco comparte Ceballos los procedimientos de adjudicación de las subvenciones excepcionales. Por último, señala Ceballos que ha habido muchas ocasiones en las que el presidente de la Institución ha confundido su cargo con el de secretario del PSOE y lo ha aprovechado para lanzar ataques contra la Junta de Andalucía. «Todavía no hemos escuchado hacer referencia al Gobierno de España, que es el único que no ha distribuido ayudas a los municipios».

Ciudadanos

Por su lado, el portavoz de Ciudadanos, Miguel Castellano, hace de estos dos años de mandato un balance positivo del trabajo de su grupo, porque indica que se han presentado numerosas mociones muchas de las cuales han sido aprobadas por unanimidad, aunque reconoce que las de contenido más político ha sido más complicado sacarlas adelante. En esa aprobación en asuntos de gestión pone de manifiesto, apunta, «el espíritu constructivo de Ciudadanos», pero critica «algunos vicios de la vieja política que están presentes en el equipo de gobierno», porque asegura que ha habido algunas mociones que sin ser aprobadas por el equipo de gobierno, «después las han ido desarrollando». Lo que supone, sin embargo, una satisfacción, porque son ideas «maduradas por nosotros». Castellano señala que su grupo piensa «en futuro y no en pasado y por eso seguiremos colaborando con todas las delegaciones por el bien de los pueblos».

Vox

El portavoz de Vox, Rafael Saco, ha señalado que el «resumen de estos dos años de gobierno socialcomunista es que han ejercido de oposición a la Junta». Por ello «se crean delegaciones como Memoria Democrática, se refuerzan otras y se traen mociones que no tienen nada que ver con la provincia». Señala Saco que «es justo reconocer que durante la pandemia la Diputación se ha mostrado ágil a la hora de actuar».