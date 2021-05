El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba continua con las movilizaciones, y se ha vuelto a concentrar este martes en el Hospital Infanta Margarita junto a UGT y CSIF, para reclamar el 24% pendiente de abono del complemento de rendimiento profesional (CRP) correspondiente al año 2019, y anuncian que han solicitado la intervención del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, para que haga rectificar a la Consejería de Salud en su decisión de no pagar dicho complemento.

l secretario General de dicho sindicato, José Damas, considera “que esto es el inicio de los primeros recortes salariales del 2021 al personal del SAS” y que “es inadmisible que el SAS aplique de forma tan descarada estos recortes, mediante engaños y sin explicaciones”. Además, afirma que “la decisión unilateral del SAS de no pagar el 100% del CRP del año 2019 supone un atraco directo a los y las profesionales que durante el estado de pandemia han estado en primera línea sanitaria, detrayéndole de sus nóminas entre 200 y 600€, según categoría, de un complemento que forma parte de su masa salarial y consolidado en las nóminas de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública”.

Para Jaime López, responsable de CCOO en el Hospital Infanta Margarita, “el personal de la sanidad pública andaluza no puede ser el que pague los primeros recortes de la Junta de Andalucía con este atraco a sus nóminas” y “no puede ser que permanentemente se les esté engañando con compromisos y acuerdos que el SAS sistemáticamente no cumple”. Ejemplo de ello es que “la mitad de los y las profesionales no cobran la Carrera Profesional, el personal auxiliar administrativo no se promociona a administrativo, el de mantenimiento continúa con una Orden desfasada, etc,. Y en cuanto a retribuciones, “estamos en el vagón de cola de los servicios de salud del estado español, con un alto índice de contratación temporal y sufriendo gran inestabilidad laboral, lo que provoca la fuga de profesionales que formamos en nuestros centros sanitarios públicos”, remarcó López.

CCOO anuncia que continuarán con las movilizaciones para denunciar y reclamar lo que se le debe del complemento del CRP a cada profesional, y centrará las reivindicaciones hacia el presidente de la Junta de Andalucía como responsable máximo de este “atraco salarial”. Además, “el sindicato continuará reivindicando la consolidación de este complemento en conceptos salariales fijos para acabar de una vez por todas con las discriminaciones entre puestos de categorías base -que llegan a cobrar 450€ anuales-, y directivos, que llegan a superar los 12.000€ anuales, esto es, un 2.500% de diferencia retributiva”, concluye el secretario General de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Córdoba.