La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

El sector es fundamental para la economía, como ha quedado patente durante esta pandemia, pero ha perdido mucho, sobre todo por el problema de los horarios y porque se ha utilizado a la hostelería como un arma arrojadiza en esta crisis. Es muy duro sostener un negocio con tantos impuestos. El empleo ha bajado mucho en la hostelería, con muchos ertes; la nocturnidad no ha remontado y nos ha afectado mucho.

¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

Sobre todo, dejarnos trabajar. La gente debe ser la que decida si quiere ir o no al bar. Creo que todos los restauradores, llevando unas medidas en orden y con responsabilidad a nivel sanitario, deben seguir siendo referentes para el ciudadano, que es el que debería decidir si quiere ir a un bar o no, y que no le impongan unos horarios. Con medidas, la hostelería no es fuente de covid.

¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

Sobre todo, deberían ayudar aún más a los que hemos abierto un negocio en medio de la pandemia, que no hemos recibido ningún tipo de subvención. Sobre todo, innovarse. La gente ha estado un poco más retraída durante la pandemia, por lo que, cuando pase todo esto, tendremos la oportunidad de reinventarnos e invertir en nuevos productos. La gente tiene ganas de salir y esparcirse. En nuestro negocio vamos a desarrollar el TicTokMil para los más pequeños, para que disfruten con sus papás de esta nueva oferta.

Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

Sobre todo, debemos crear y llamar al público con nuevas ofertas. La gente tiene ganas de que todo esto acabe y así volver a disfrutar más de la oferta que brindamos desde un sector que genera miles de empleos en nuestra provincia. Insisto, la hostelería no es sinónimo de pandemia, ya que tomándose las medidas sanitarias reglamentarias no debe de haber problema. Por tanto, invito a los lectores a pasarse por Villa del Río y descubrir de esta manera la oferta gastronómica de esta localidad. De hecho, no estaría de más que las administraciones más cercanas echaran una mano al gremio promocionándolo a nivel comarcal y provincial.