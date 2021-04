El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha cedido al Ayuntamiento de Baena la titularidad de un tramo de la carretera N-432A, lo que supone la consiguiente modificación de la Red de Carreteras del Estado.

El expediente contempla la cesión sin cargo del tramo de la carretera N-432A comprendido entre los puntos kilométricos 332+742 y 333+616. La longitud del tramo a ceder es de 874 metros, con una superficie estimada de 10.286 metros cuadrados y corresponde desde el cruce de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Plaza de España, hasta el cruce de la avenida Castro del Río con la calle Calderos.

La cesión de lo que hasta la fecha pertenecía a la Red de Carreteras del Estado no menoscaba la continuidad de la red viaria estatal ni la funcionalidad de la misma. Se trata de un tramo que carece de función de servicio al tráfico de largo recorrido. Asimismo, el cambio de titularidad no conlleva transferencia de capital alguno y, por lo tanto, no se generan obligaciones económicas o gasto para la Administración General del Estado. Con esta cesión, el Ayuntamiento asume la titularidad del tramo de carretera, con todos sus elementos auxiliares y equipamientos, y se convierte en responsable de su conservación y explotación.

El Pleno del Ayuntamiento de Baena acordó el 24 de septiembre del 2020 solicitar al ministerio la cesión de la titularidad de ese tramo de carretera. La localidad cuenta con una variante desde hace años y parte de la carretera nacional transcurre por el casco urbano, por lo que concurren los requisitos necesarios para que sea considerada como tramo urbano y travesía. Esta petición se realizó además porque para llevar a cabo el plan de movilidad es necesario realizar la solicitud de cesión de este tramo de la travesía.

La alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda, afirma que esta cesión "nos va a permitir desarrollar los proyectos pendientes de ejecución subvencionados por IDEA y mejorar la accesibilidad, movilidad, elementos y equipamientos urbanísticos de dicho tramo, al ser ya de titularidad municipal".