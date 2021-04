La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

La hostelería juega un papel clave en la economía de Córdoba y en concreto de Bujalance, donde nos encontramos en una situación extrema, donde seguimos manteniendo al personal, con cinco seguros sociales, por lo que creo que a los autónomos no nos están dando lo que estamos perdiendo.

¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

No queremos que nos den, lo que queremos es que no nos suban más los impuestos y que nos dejen vivir. Es todo una contradicción. Te reducen barra, aforo y te lo suben todo. Así no se puede. Con las medidas de nuestro país nos están hundiendo cada vez más. Con que nos perdonaran un trimestre, con que los seguros sociales de los trabajadores se redujeran al 50%, nos aliviaría. No queremos que nos den, porque cuando lo hacen y viene la Renta hay que devolverlo. La mejor ayuda es eliminar y reducir los impuestos directos.

¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

En la Judería, cuando hay turismo, es fácil vender, pero en los municipios es mucho más complicado que pasen turistas, por lo que se debería promocionar mucho más el turismo rural, los recorridos y escapadas por la provincia, que muchos no la conocemos. La restauración a nivel rural puede perderse si no se la defiende. Muchos tratamos de luchar a diario, reinventándonos y acercando nuestra cocina a nuestros clientes, pero hay que promover más las sinergias entre la capital y la provincia. El turismo de interior puede volver a ser el motor de nuestra economía. Hay gente que iba al Rocío y se desviaba en la carretera para comer en mi restaurante. Esto ahora no existe, por lo que si se reactiva el turismo todos ganamos

Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

Sobre todo, que los políticos nos echen un cable. La mejor campaña promocional es como está ocurriendo en otros países, como Alemania, Francia, Bélgica o Reino Unido, donde la hostelería ha estado cerrada y no han subido impuestos. En España sí se ha subido la cuota a los autónomos. Te quitan las ganas de todo y de hacer a estas alturas una campaña de promoción, pero la mejor de todas es la unión de la hostelería.