La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

Importantísimo. Solo hay que fijarse en la cantidad de empleos que produce el sector hostelero. Córdoba, con varios espacios declarados Patrimonio de la Humanidad, con millones de visitantes al año, es un espacio clave en este gremio para toda la provincia. España es uno de los países turísticos por excelencia de Europa y depende en gran medida de la hostelería gracias a su gastronomía y servicios.

¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

No toman ninguna medida. Deben seguir el ejemplo de otros países, como el caso de Alemania, que con una aportación del 70% de los ingresos del pasado año ha conseguido que no ocurra como aquí, donde se han cerrado gran parte de restaurantes y hoteles. En algo más de un año de pandemia no han aportado nada para salvar al sector y me temo que no van a aportar nada. Con 11.000 millones de euros no salvarán nada en España.

¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

Ahora estamos viéndolo venir, ya que constantemente nos tenemos que ir adaptando a las medidas que van surgiendo conforme aparecen o desaparecen los brotes, así como a los nuevos protocolos. El futuro es incierto, ya que no sabemos si las medidas de vacunación serán eficaces. En el caso concreto de Villa del Río hemos sido testigos de los diferentes vaivenes durante esta pandemia, mostrando inseguridad entre los ciudadanos, que se traslada al sector de la hostelería.

Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

Sobre todo, sería interesante apoyar al sector en el uso de la digitalización a través de las diferentes plataformas, como redes sociales y publicidad en los medios de comunicación locales y provinciales, para tratar de mover la economía de la hostelería desde el ámbito gastronómico, ya que cada zona, cada comarca, brinda un carácter peculiar. Lo fundamental es generar el flujo de visitantes de otras comunidades, pero hasta que no pase esta situación no se puede saber. No obstante, una buena publicidad en periódicos y televisión puede propiciar un impacto entre la gente de nuestra tierra y de fuera, para que se sensibilicen de la gran riqueza y de lo bien que se come en nuestra tierra.